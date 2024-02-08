Ligde 6 defa fileleri sarsan Gökdeniz'in oynadığı maçlarda, attığı goller ve asistleriyle maksimum 18 puanın 16'sı haneye yazıldı. İsmet Taşdemir de yıldız oyuncudan maksimum faydalanmayı planlıyor.
- Spor
Bodrum Gökdeniz ile kaybetmiyor
Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın gol attığı maçlarda hiç kaybetmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.