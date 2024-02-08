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Bodrum Gökdeniz ile kaybetmiyor

Süper Lig'i hedefleyen takımlardan Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın gol attığı maçlarda hiç kaybetmedi.

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Bodrum Gökdeniz ile kaybetmiyor mask

Ligde 6 defa fileleri sarsan Gökdeniz'in oynadığı maçlarda, attığı goller ve asistleriyle maksimum 18 puanın 16'sı haneye yazıldı. İsmet Taşdemir de yıldız oyuncudan maksimum faydalanmayı planlıyor.

08 Şub 2024 - 10:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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