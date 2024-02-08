25 yaşındaki erkeğin şüpheli ölümü: Cesedi odasında bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2875 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.
Alınan bilgiye göre; bir operatör firmasında çalışan Buğrahan Kavut ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra dinlenmek için odasına çekildi.
Kavut’tan uzun süre ses alamayan yakınları kontrol edince hareketsiz olarak buldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Buğrahan Kavut’un bilinen bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.
Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.