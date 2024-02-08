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25 yaşındaki erkeğin şüpheli ölümü: Cesedi odasında bulundu

Antalya’da ailesi ile beraber yaşayan Buğrahan Kavut (25), yemek yedikten sonra dinlenmek için uyuduğu odada cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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25 yaşındaki erkeğin şüpheli ölümü: Cesedi odasında bulundu mask

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2875 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre; bir operatör firmasında çalışan Buğrahan Kavut ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra dinlenmek için odasına çekildi. 

Kavut’tan uzun süre ses alamayan yakınları kontrol edince hareketsiz olarak buldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Buğrahan Kavut’un bilinen bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
# sağlık

08 Şub 2024 - 10:26 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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