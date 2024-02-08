08 Şub 2024 - 10:28- Yaşam

Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor

Kentimizin tanınmış ve saygın iş insanlarından, yardımsever kişiliği ile bilinen Körfezli iş insanı Emin Öztürk, şu sıra tatlı bir telaş içinde. Öztürk’ün oğlu Mehmet, hafta sonunda düzenlenecek törenle evliler kervanına katılacak. Emin ve Ayfer Öztürk çiftinin yakışıklı oğulları Mehmet ile Ziynet-Nesim Erol çiftinin güzel kızları Esra’nın düğün cemiyetleri 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek.