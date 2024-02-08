Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor

ÖZTÜRK’TEN DAVET
Agah Ateş Mahallesi’ndeki Hereke Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan düğün merasimi saat 19.00’da başlayacak. Çiftin kına gecesi ise İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Beyzade Düğün Davet Salonu’nda gerçekleşecek. Düğün sahibi olan iş insanı Emin Öztürk, bu yoğunluk sırasında ulaşamadıkları dostlarını, bu mutlu günlerinde yanlarında görmek istediklerini dile getirerek açık davette bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.