08 Şub 2024 - 10:28- Yaşam G:

Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor

Kentimizin tanınmış ve saygın iş insanlarından, yardımsever kişiliği ile bilinen Körfezli iş insanı Emin Öztürk, şu sıra tatlı bir telaş içinde. Öztürk’ün oğlu Mehmet, hafta sonunda düzenlenecek törenle evliler kervanına katılacak. Emin ve Ayfer Öztürk çiftinin yakışıklı oğulları Mehmet ile Ziynet-Nesim Erol çiftinin güzel kızları Esra’nın düğün cemiyetleri 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor mask
Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor
Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor
Haber albümü için resme tıklayın

ÖZTÜRK’TEN DAVET

Agah Ateş Mahallesi’ndeki Hereke Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan düğün merasimi saat 19.00’da başlayacak. Çiftin kına gecesi ise İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan Beyzade Düğün Davet Salonu’nda gerçekleşecek. Düğün sahibi olan iş insanı Emin Öztürk, bu yoğunluk sırasında ulaşamadıkları dostlarını, bu mutlu günlerinde yanlarında görmek istediklerini dile getirerek açık davette bulundu.

Emin Öztürk oğlunu evlendiriyor

08 Şub 2024 - 10:28 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.131.254 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL