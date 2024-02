Zinnur Büyükgöz'e tepkililer! Gebze'de 2 mahalle rantsal dönüşüme karşı örgütleniyor

Uzun yıllar kentsel dönüşüm ve tapu sorunu yaşayan Gebze’nin Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri Rezerv Alan Yasası ile hazineye geçme riski ile karşı karşıya. Bir kısmı bahçe tapusuna sahip olan yerel halk yerinde dönüşüm talep ederken yıllardır bu konuya ilişkin ne Gebze eski Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ne de mevcut ve aday başkan Zinnur Büyükgöz’den bir yanıt alabildiler. 2017’de imza toplayan, yürüyüş gerçekleştiren hatta Ankara’ya giden mahallelilerin mücadelesi devam ediyor.

AVUKATLAR YOL GÖSTERDİ

2 mahallenin sakinleri kahvede toplanarak Türkiye İşçi Partili gençler aracılığıyla hukuki bilgilendirme amacıyla getirilen 2 avukat ile buluştu. Toplantıya gazetemiz adına biz de katılım gösterdik. Seçim döneminin gelmesiyle kapılarına gelecek mevcut başkanın ve adayların bu konuya çözüm getirmelerine olan ihtiyaç ve arzuları gözlerinden okunuyordu. Çoğunluğu işçi olan yerel halk hem depremden canlarını hem de rant ve sermayeden tapularını loruma arzularını dile getirdi. Avukatlar ise vatandaşlara izlenecek yolu ve hukuki süreci anlattı.

BU POLİTİK BİR DURUM DEĞİLDİR

İlk sözü kamulaştırma, çevre ve toprak hukuku üzerine çalışan Avukat Ali Can Uçar “Bu gibi çok fazla durum gördüm ben öncelikle sizin imzalamış olduğunuz sözleşmenin tarafı kimdir? Bunun bir örneği var mı? Muhatabı kimdir? Diğer siyasi partilere bildirdik. Bir dayanışma ağı kurmak istedik ama bir yanıt alamadık dediniz. İdarenin burada bir tasarrufu var ancak bundan halk rahatsız ve bizim ne yapmamız gerekiyor sorusunun cevabını arıyoruz. Yani bu politik bir durum değil. Mahallenin tamamının bir dayanışma içerisinde kendi örgütlenmesiyle yolunu ve çaresini arayacağız.

NE YAPILABİLİR?

Farazi konuşuyorum; Sizler buranın imara açılmasını istiyorsanız burada imar kanunun 18. Maddesinin uygulanmasını sağlatabiliriz. Burada hukuki el atma yoluyla kamulaştırma işlemi yapıldıysa ve size belediye ve ya idare tarafından bunların bedeli ödenmemişse tespit edilip buna göre hareket edilmesi gerekiyor.

BAHÇE TAPUSU VERİLMİŞ

Mahallelilerden birisi “Biz yerinde dönüşüm istiyoruz ama kentsel dönüşüm mü yerinde dönüşüm mü olacak bilmiyoruz. Bize ulaşan bir belediye meclis kararı da yok. Bahçe tapusu verildi, bir arsada 20 kişi olduğu yerler var.

İZMİR MENEMEN ÖRNEĞİ

Bunun üzerine Av. Uçar “Ben müşterek alanlarda size bahçe tapusu veren belediyenin hukuki dayanağını da merak ediyorum. İzmir Menemen’de de böyle bir durum var. Burada da koca bir mahalleyi yeşil alan ilan ederek hukuki statüsünü değiştirerek bir el atma faaliyeti var. Belediyenin buradan taşıyıp başka bir yere götürme arzusu var. Mahalleli de şunu soruyor; ben bu süre zarfında başımı nereye sokacağım.

BELEDİYE BİLGİ VERMİYOR

Projenin olması gereken şekli şu:

Kamunun bütün yurttaşların üstün menfaati varsa mesela baraj inşaatı varsa meşru ve geçerli bir gerekçeyle bir kamu yararı kararı alınarak özel mülkiyete müdahale kararıyla kamulaştırma yapılır. Bu örnekte toplu bir şekilde birkaç refleks gösterebilir. Projeye toplu bir şekilde karşı çıkıp yüzlerce hanenin barınma sorunu çıkabilir diyerek itiraz edebiliriz. Bunun her hangi bir siyasi parti ile alakası yok. 2. Kısımda da eğer bir müdahale olacaksa ki şu an hiç kimse bu müdahaleyi bilmiyor. Belediye de bu noktada bilgi paylaşmaktan imtina ediyor.” dedi

MAHALLE DERNEĞİNİN BAŞKANI KONUŞTU

Hürriyet Mahallesi Dernek Başkanı Hıdır Uzunbıyık “Eskiden küme evlerdi sonra 7 mahalleye bölündü ve 5 mahallenin sorunu çözülmüş ama 2 mahallenin ki çözülmemiş. Biz geçmişte 2B yasası 2011’de açıkalandığında tapularınız hazır seçimden sonra vereceğiz dendi. Burası kentsel dönüşümde fakat aşırı derece de mağduriyet olduğu için 305 kişi mahkemeye verdik. Zinnur Büyükgöz geldi bize kentsel dönüşüm istiyorsanız 10 yıl bekleyeceksiniz.

MAHALLELİ YERİNDE DÖNÜŞÜM İSTİYOR

"Yerinde dönüşüm istiyor musunuz?" dedi. Orada da 3 bin kişi vardı. Oylama yapıldı. Herkes yerinde dönüşüm istedi. Söz verdi bize yerinde dönüşüm yapacağız dedi. Tapuyu verip 2 yıl içinde imara açacağım. 2 yıl geçti sorduk yüzde 50 tapu alacak ki imara açacağım dedi. Yüzde 60 olmuş yine yok. 2 ay önce bir toplantı yaptık. Tapuları aldık, bahçe tapularını aldık. İmar olmayan yerde imar barışı olur mu? 20’şer 30’ar bin lira paraları ödedik. Sonra Yeni Mahalle’nin 2’şer kat olacağını öğrendik. Bakanlıklara gittik; 4-5’er kat izni çıkardık 2 mahalle için. Bakanlığa gönderdik bize ; Seçimden önce size müjdeyi verebilirim denildi. Bize söz verdiği şey yerinde dönüşüm ama yıkıp yapacaksan 700 metrekare olacak bunu da söylüyor.

TAPU SORUNUNU HÜRRİYET VEKİLKEN MECLİSE TAŞIMIŞ

Müjdeyi verebilirim sözüyle ilgili ise Uzunbıyık; Şimdi bunlara inanmak biraz zor. Mesela bizim bir Cemevi olayı var. 15 yıl önce Karaosmanoğlu döneminde yapacaklardı. 3 yer açtılar bize; sonra burası olmadı sağlık ocağı gelecek deyip arka tarafa aldılar. Şimdi hiçbir yeri vermiyorlar. Şimdi aşağıda bir yer bulmuşlar ama ben temel atana kadar inanmıyorum. Burada söylediklerini anlatıyorum. Kentsel dönüşüm ile ilgili A parti B parti yok tüm halk bu konularla mücadele ettik. Meclise gittik. Fatma Kaplan Hürriyet bize çok yardımcı oldu, meclise defalarca taşıdı.. Yoksa bunlar bize tapu da vermezlerdi.

HEP YURTTAŞI DAHA AZINA RAZI ETTİLER

Vatandaşları dinleyen avukatlardan Umutcan Tarcan “21 yıllık AKP iktidarının tırnak içerisindeki alameti farikalarından biri yurttaşların taleplerini gölgeleyip mevcut yasaların arkasından dolanıp yurttaşı daha azına razı etmek üzerine kurulu. Bugün bu mahallede de Türkiye’nin her yerinde yaşanan bu. Deprem öncesi belli bir yerin vasfının değişmesi çok daha kolaydı. Çok güçlü bir kamuoyu direnci yoktu. Deprem sonrası mecburen yasalar sıkılaştı ve bu mahallenin başına gelenleri yapamamaya başladılar.

REZERV ALAN YASASI NEDİR?

Son dönemde bu konuda iktidar yerel yönetimlere ciddi bir yetki verdi. Deprem sonrası Rezerv Alan Yasası çkarıldı. Yasanın özü şu aslında; Biz her mahallede her adada kendi değerlendirmemizi yaparız ve burada barınma hakkının kullanılamayacağına kanaat getirirsek burayı rezerv alan ilan edip burayı mülksüzleştiririz diyor. Değer konusunda da kendimizi her hangi bir şekilde bağlı tutmayız.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İNSANİ HAKTIR!

Yerinde dönüşüm sözü verildi zaten İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da üstünde hiçbir şüphe olmayacak şekilde temel bir insan hakkı olarak görülür. Bizm yerinde dönüşüm için belediyelerden söz almamıza gerek yok. Biz burada yerinde dönüşümü kendimiz örgütleyeceğiz. Bizim burada barınma rjimini kendimiz örgütlememiz lazım. Bunu belediye karşısına çıkarınca belediyenin sözlerinin vaatlerinin hiçbir önemi kalmıyor. Buradaki problemleri gidererek sizleri barınma hakkıyla tekrar buluşturmaya çalışacağız.

CEMEVLERİ KONUSUNDA

Eşit yurttaşlık konusunda ne kadar kötü bir sınav verdiklerini biliyoruz. Cemevlerinin statüsü konusunda bunların yerine getirilmediği ve yasal güvencelerin sağlanmadığını hatta projelerin askıya alındığını görüyoruz. Bir ucu hukuki bir ucu politik olarak bir kampanya yapmamız gerekiyor. Şimdi harekete geçmemiz gerekiyor.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI KUKLADIR!

Av. Tarcan üzerine bir mahalleli “Gebze Belediye Başkanı Kukladır. Bunu sözünü kimse dinlemiyor. Kimse bunla muhatap olmuyor. Bizim sorunumuz büyükşehirle çözülür. “dedi.