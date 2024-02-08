CHP'nin Darıca Adayı Çalışkan, Güzçimeni Köyü Derneği’nde kadınlara konuk oldu: “Darıca’nın moda akımını yaratacağız”

Günümüz ekonomist koşullarında bir kişinin çalışarak bir evi, bir aileyi geçindirmesinin mümkün olmadığını belirten Çalışkan, “Kadının ekonomik ve sosyal hayata dâhil olması için beş ayrı dalda kadın kooperatifi kuracağız. Kadınlar ile birlikte, evlerinde yapabilecekleri her ne varsa onu yapacağız.

Bu ikramlarınızı, ev ekonomisine kazandıracağız. Erişte, mantar, kek, reçel.. Kooperatif ile gereken hammaddeyi sağlayacağız. Ardından ürettiklerinizi, kooperatif toplayacak. Yemeksepeti ve Trendyol gibi profesyonel ağlar, kendi internet ağımız ile ürünlerinizin pazar edinmesini de kooperatif sağlayacak” dedi.

Temizlik, altyapı gibi belediyenin asli görevlerini övünmeden yerine getireceklerini kaydeden Çalışkan’ın ekonomiye yönelik bir diğer projesi, tekstil sektörü üzerinden oldu: “Belediyenin biçki dikiş kurslarında, AK Parti listelerinden sıra size gelmiyor. Biz bir elbisenin çiziminden kalıp çıkarımı kesimi, dikimi, son kontrolüne kadar tüm üretim ağını kuracağız. Yapacağım ve görecekler: Darıca’nın moda akımını yaratacağız. Kadınlar tüm bu ağ içinde gereken eğitimi ardından talip olduğu görevi, işi ve kim nerede çalışmak istiyorsa onu yapacak. Herkes, hizmetin neresine dâhil olmak istiyorsa orada konumlanacak. Ürettiklerimizle fuarlara da gidecek, pazar oluşturacağız. Büyük markalar ile iletişim kurup onlar için fason dikim yapacağız. İzmit’te Fatma Hanım pandemide maske ürettirdi. Yurt dışına bile satışı oldu. Belediye bütçesine de katkı sağladı. Bu tür projelerle kadınları destekleyeceğiz.”

Mahalle mutfaklarını da bu kapsamda vaat eden Çalışkan, “Restaurantların da olduğu bu mutfaklarda, kadınlarımız istihdam edilecek. Buradaki üretim de dar gelirliye ücretsiz, geçim kaygısı olmayana parasıyla aktarılacak. Bu mutfaklarda, restaurantlarda hem yoksulu, hem varsılı buluşturup birbirlerine desteğini sağlayacağız. Yine aynı kompleks içinde kadınların sosyalleşmesi için mevsimine uygun lokaller de yer alacak” dedi.