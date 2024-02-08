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Diyanet, 2024 fitre bedelini açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre bedelinin 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

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Diyanet, 2024 fitre bedelini açıkladı! mask

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”
# Diyanet işleri Başkanlığı, 2024, fitre bedeli, gıda

08 Şub 2024 - 11:02 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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