Belediye Çarşı İş Hanı ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ gündemiyle toplanıyor!

Genel kurulda ayrıca Belediye Çarşı İş Hanı için ‘ kentsel dönüşüm’ konusu görüşülecek. İş Hanının yıkılıp, yerine yeni bir iş hanı yapılması hedefleniyor. Genel kurulda ‘kentsel dönüşüm’ oylanacak.
# İzmit Belediye Çarşı İş Hanı, Kentsel dönüşüm, gündem, Kocaeli, kocaeli haber, kocaeli manset-haber, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli son dakika, kocaeli gazeteleri, kocaeli gazete haber, kocaeli manset, kocaeli flas haber, Gölcük, Başiskele, kocaeli guncel haberler, son dakika haberleri, Dilovası, İzmit, Körfez, Darıca, Çayırova, kocaeli gündem, Kocaeli haberleri, Kartepe, Gebze, yeni
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.