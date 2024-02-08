08 Şub 2024 - 11:05- Gündem G:

Belediye Çarşı İş Hanı ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ gündemiyle toplanıyor!

İzmit Belediye Çarşı İş Hanı’nın olağan genel kurulu 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak. Genel kurulda yönetim kurulu seçilecek.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Belediye Çarşı İş Hanı ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ gündemiyle toplanıyor! mask

Genel kurulda ayrıca Belediye Çarşı İş Hanı için ‘ kentsel dönüşüm’ konusu görüşülecek. İş Hanının yıkılıp, yerine yeni bir iş hanı yapılması hedefleniyor. Genel kurulda ‘kentsel dönüşüm’ oylanacak.
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08 Şub 2024 - 11:05 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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