TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına haftasonu atanan Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor.

Karahan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

* Haziran 2023'te parasal sıkılaştırma sürecini başlattık. Politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 45'e yükselttik. TL mevduata geçişi teşvik ettik.

* Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gelene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız

* Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.

* Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.



* Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başlamıştır. Yurt içinde perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz.

* Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir. Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz.

* Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir.

* Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır. Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı.

* Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir.

* Ücret, fiyat ayarlamaları etkisi ile hizmet gurubunda aylık enflasyon tahminlerimizin üzerinde geldi.

* Ücret ayarlamalarının talep üzerindeki etkisini yakından takip edeceğiz.

* Enflasyonun ana eğilimi üzerinde riskler de söz konusu.

* KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir.

* Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdülecek. Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

* Ocakta mevduat faizlerinde düşüş görülmüştü. Öncü veriler TL mevduat faizlerinin yeniden artmaya başladığını gösteriyor.

* Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

* Mevduat faizleri ve TL mevduat payı, politika çerçevemizin önemli bir bileşeni olmaya devam edecektir.

* Kredi büyümesinde oluşacak aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Tüketici kredilerinin normalleşmesini sağlamak, parasal aktarım için kritik önemde.

* 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir.

* Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir.

* Enflasyon mayıs ayında zirve yapacak, dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. Yılın ilk yarısında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4’ün altında, ocak ayı hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Ortalama aylık enflasyon yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 civarına gerileyecek.

* Likidite yönetimi son dönemde oldukça önemli, KKM kaynaklı ödemeler sistemik olarak fazlaya yol açıyor, bu da mevduat faizlerinin aşağı gelmesine neden oluyor, Ocak ayında bunu gördük.