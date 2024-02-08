Aracı olanlar dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Türkiye'de Zorunlu Trafik Sigortası'nda yaşanan sorunlar, araç sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor. Son iki yıldır süregelen sıkıntılar, son aylarda tekrar had safhaya ulaştı. Tarifeye uygun fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, sistem hataları bahanesiyle sadece zorunlu poliçeyi kesmiyor, aynı zamanda trafik sigortası kesme konusunda direniyor.

YÜZDE 50 FARKLA KESMEYİ KABUL EDİYORLAR

Bazı sigorta şirketleri, tarifeye uygun olacak şekilde kesilmesi gereken trafik poliçelerini vermeme eğiliminde. Bu durum, özellikle 6 bin 300 TL gibi yüksek bir fiyatla belirlenen poliçelerde dikkat çekiyor. Bazı özel sigorta şirketleri ise, ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi ek unsurları ekleyerek poliçe bedeline yüzde 50 gibi ciddi farklarla mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.

Öte yandan, kamuya ait sigorta şirketi, gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesildiğinde, bayilerine 1'e 1 trafik poliçesi kesme imkanı sağlıyor. Bu uygulamalar, sigorta sektöründe fiyatlandırma ve hizmet sunumu konusunda tartışmaları beraberinde getiriyor.

BAKANLIĞI DİKKATE ALMIYORLAR

Özellikle son bir yılda yaklaşık 945 bin yeni aracın trafiğe girmesiyle birlikte mecburi poliçe gelirlerinde artış yaşanırken, kaza sayılarında ise yeni açılan yolların etkisiyle azalma görüldü. Ancak, sigorta şirketlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı dikkate almayan tavırları devam ediyor.

Kontrol edilmediği için bazı sigorta şirketlerinin boş poliçelerle dolmasıyla yüzbinlerce poliçe mağduru yaşanıyor. Vatandaşlar, Sigortacılık Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun bu konuya müdahale etmesini istiyor ve kurul üyelerinin akrabalarının araçlarının poliçelerini kesmelerinin soruşturma başlatmak için yeterli olacağını belirtiyor.