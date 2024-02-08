08 Şub 2024 - 11:58- Ekonomi G:

Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk

Kocaeli'de de üretim yapan Türkiye'nin ve dünyanın devi Ford Otosan, 25 yıl sonra ilk defa Romanya'da otomobil üretti.

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Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk
Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk
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Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre en son Nisan 1999'da Escort üretimiyle birlikte otomobil üretimine nokta koyan ve tamamen ticari araç üretimine odaklanan Ford Otosan Romanya'da satın aldığı fabrikada yeniden otomobil üretmeye başladı.

ELEKTRİKLİ PUMA

Ford Otosan'ın 25 yıl sonra Romanya'da ürettiği ilk otomobil ise makyajlanan Puma oldu. 155 ve 170 bg güçlerinde 1.0-litre EcoBoost Hybrid motora sahip makyajlı Puma'nın yıl sonunda ise "Puma Gen-E" ismiyle tamamen elektrikli versiyonu gelecek. Elektrikli Puma, yine aynı fabrikada üretilen yeni Transit Courier ile aynı motor ve bataryayı kullanacak. 

Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk
Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk
Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk
Ford Otosan’dan 25 yıl sonra bir ilk
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08 Şub 2024 - 11:58 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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