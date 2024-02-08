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Genç anne kalp yetmezliğine yenildi

Derince’de yaşayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Büşra Yetkiner kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Genç anne kalp yetmezliğine yenildi mask

Derince Yavuz Sultan Mahallesi’nde yaşayan Büşra Yetkiner kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan Ahmet yetkiner’in eşi ve 2 çocuk annesi olan Büşra Yetkiner’in cenazesi ikindi namazına müteakip hacı Abbas Camiiinde kılınacak cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

08 Şub 2024 - 12:01 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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