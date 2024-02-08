Körfez DEVA, Bozkurt’u tanıttı

GENİŞ KATILIM VARDI

Düzenlenen lansmana DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, Körfez İlçe Başkanı Hatip Torgay, partinin Körfez’deki kurucu ilçe başkanı ve yerel seçimlerdeki belediye başkan adayı Orhan Bozkurt, İzmit İlçe Başkanı Ali Keleşoğlu, Gebze İlçe Başkanı Ahmet Demirtaş, Kartepe İlçe Başkanı Ensar Baturman, Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç, Dilovası İlçe Başkanı Yasin Öner, İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan, Gebze Belediye Başkan adayı Mükail İzgi, Kartepe Belediye Başkan adayı Yusuf Nuhoğlu, Dilovası Belediye Başkan adayı Ali Çelik, Darıca Belediye Başkan adayı Muhammet Ali Ünsür, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

“KÖRFEZ’E BAHAR GELECEK”

Toplantıda ilk olarak konuşan ilçe başkanı Hatip Torgay, DEVA Partisi olarak yerel seçimlere kendi aday ve logosu ile katılmaya karar verdiklerini, Körfez’de de kurucu ilçe başkanları olan Orhan Bozkurt’un adaylığında yola devam edeceklerini dile getirdi. Torgay, “Tüm Körfez’in tanıdığı, saygın ve siyasi arenada özgül ağırlığı olan teşkilatımızın kuruluşundan bu yana birlikte çalıştığımız Orhan başkanımız adaylık teklifimizi düşünmeden kabul etti. İlçemiz için en doğru projeleri hayata geçirerek daha yaşanabilir bir Körfez için yola çıkıyoruz. Orhan başkanımızla Körfez’e baharı getireceğiz” dedi.

SUDAN DESTEK İSTEDİ

Torgay’ın ardından konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan ise “Adil, şeffaf, sürdürülebilir bir ekonomi, hukuk devleti ve adalet beklentisi içinde bulunan Körfez halkımızdan, ilçelerine gerçek hizmetin gelmesini istiyorlarsa, Körfez Belediyesinin bütçesinin en iyi ve şeffaf şekilde değerlendirilmesini ve rantın önüne geçilmesini istiyorlarsa DEVA Partimizin Körfez Belediye Başkan adayı Orhan Bozkurt’a desteklerini talep ediyoruz” diye konuştu.

“40 YILDIR KÖRFEZLİYİM”

Toplantıda son olarak konuşan DEVA Partisi’nin Körfez’deki başkan adayı olan Orhan Bozkurt ise iddialı mesajlar verdi. 31 Mart günü ilçedeki sandıklardan damlaların fışkıracağını dile getiren Bozkurt, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İnsanın hayatında onuru ve gururu yaşadığı anlar vardır. Bugünde bu zamanlardan bir tanesi. Yaklaşık 40 yıldır yaşadığım kent olan, evimin ve iş yerimin olduğu, çocuklarımın doğduğu, kimliklerinde Yarımca yazdığı Körfez ilçeme hizmet etmek üzere yola çıkmış bulunuyorum.

“DEVA PARTİSİ’NİN ADAYI OLMAK ONURDUR”

Genel başkanımızın kentimizi ziyareti sırasında adaylıklarımızın açıklamasının ardından benim Körfez’i sevdiğim kadar Körfez’in de beni sevdiğini anladım. Sonuç ne olursa olsun bu gururumdan ve onurumdan zerre kadar bir şey kaybetmeden Körfez’e hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan daha büyük bir onur da DEVA Parti’nin adayı olmaktır. Genel başkanımız Ali Babacan’ı Körfez’de temsil etmektir. Allah nasip eder kazanırsak, -Ki bundan şüphemiz yok- 31 Mart akşamı Körfez ilçemiz DEVA belediyeciliği ile tanışacak. Genel başkanımız, Türkiye’nin dürüstlük abidesi Ali Babacan’ın ortaya koyduğu siyasi anlayışı ile Körfez’i yöneteceğimizi öncelikle beyan etmek istiyorum.

DEVA PARTİSİ’NİN KURULUŞU

Kurulduğu günden bu ana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için çalışan DEVA Partisi, Türkiye’nin siyaset sahnesinde önemli bir değişim ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi, milli birlik ve kalkınma ruhu ülkemiz için yeni bir yol, bizler için de ilk hedef olmuştur. DEVA Partisi toplumumuzun her kesimine kucak açarak, farklılıkları ve zenginlikleriyle ülkemizin her köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendiren politikalar üretip büyük Türk milletine hizmet etmeyi kendine görev edinmiştir.

YAŞANABİLİR BİR KÖRFEZ HEDEFİ

25 yıla yakın bir süredir Körfez’imizin siyasi arenasında ilçemizin refahı ve marka şehir olması için beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarımla çalışıp katkı sunmaya gayret ettik. Yaşantımızı sürdürdüğümüz Körfez ilçemizin daha da güçlenmesi ve yaşanabilir bir kent olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde DEVA Partisi’nden Körfez Belediye Başkan adaylığımı ilan ediyor, Körfez’de yaşayan tüm hemşehrilerimin desteğini istiyorum.

“KÖRFEZ’E BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM”

Bana kucak açarak sosyal ve iş hayatımda büyük katkılar sunan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Körfez’ime ve Körfezli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarak diyorum ki; sıra artık bende… Hayatımı güzelleştiren Körfez’ime ve Körfezli dostlarıma borcumu ödemek istiyorum. Hemşehrilerime hizmet etmenin gururunu yaşamak için doğru, dürüst, şeffaf, hak ve hukuk gözeten, kibirden ve kayırmacılıktan uzak, yandaşı olmayan, mağdurun ve ihtiyaç sahibinin, esnafın, iş dünyasının, yatırımcının, sivil toplum kuruluşlarımızın, çalışanın, emeklinin, öğrencinin, gençlerimizin ve ev hanımlarımızın yanında olan, çevre dostu, hayvan dostu, yeşile bürünmüş bir yaşam alanı hedefleyen biz hizmet gönüllülerine bir fırsat vermenizi ve desteklemenizi arzu ediyoruz.

“GELECEĞİN KÖRFEZ’İNİ KURACAĞIZ”

Körfez halkı olarak 31 Mart’ta bu fırsatı ve yetkiyi verirseniz; yerel yönetimleri güçlendireceğiz, ilçemizdeki bütün paydaşları yönetime dahil edeceğiz. Haksız kazanca ve yolsuzluğa izin vermeyeceğiz, yandaşlarla değil paydaş olanlarla yürüyeceğiz. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını işleteceğiz. İnsan odaklı ve eşitlik öncelikli bir yönetim anlayışı ile gerçek anlamda mutlu, huzurlu ve sorunsuz yaşayacağız. Çevre ve kültür dostu bir anlayış ile ilçedeki hayat kalitesini artıracağız. Doğru, faydalı ve sorun çözüm projeler ile geleceğin Körfez’ini kuracağız. Yılmadan, gece gündüz demeden Körfez ilçemizin refahı ve gelişimi için çalışacağız.

“DEVA BELEDİYECİLİĞİ GERÇEK HİZMETİN ADIDIR”

Bu ilçede menfaat ve çıkarları için her daim güçlüden yana olanlara hak ve hukuku hatırlatacağız. Bireysel çıkar ve menfaat peşinde olanlarla kol kola olmayacağız. Körfez’in bütün kaynaklarını, yine Körfez için kullanarak israfa, yolsuzluğa, haksızlığa ve hukuksuzluğa kesinlikle dik duruşumuzu göstereceğiz. DEVA belediyeciliği gerçek hizmetin yeni adıdır.

“ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN”

Bu süreçte vermiş oldukları destekleri için başta genel başkanımız Sayın Ali Babacan’a, Kocaeli Sorumlusu Genel Başkan Yardımcımız Burak Dalgın’a, il başkanımız Zeynep Sudan’a, ilçe başkanımız Hatip Torgay’a ve tüm parti kurullarımız ile dava arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni ve çağdaş bir yönetim anlayışına Körfez hazır olsun. Çünkü biz hazırız. DEVA belediyeciliği Körfez’e şimdiden hayırlı olsun.”