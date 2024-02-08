- Eğitim

VALİ SEDDAR YAVUZ’DAN OKUL ZİYARETİ

Kocaeli Valisi Seddar YAVUZ, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 2. döneminin ilk haftasında, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler/Musiki Proje Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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VALİ SEDDAR YAVUZ’DAN OKUL ZİYARETİ
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İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın eşlik ettiği Vali Seddar Yavuz, Okul Müdürü rehberliğinde okul bünyesinde bulunan etkinlik alanlarını ve sınıfları gezerek bilgiler aldı.

Güzel ve keyifli geçen sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Vali YAVUZ, burada okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim faaliyetlerine ilişkin hususların görüşüldüğü kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
# eğitim

08 Şub 2024 - 12:18 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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