VALİ SEDDAR YAVUZ’DAN OKUL ZİYARETİ

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın eşlik ettiği Vali Seddar Yavuz, Okul Müdürü rehberliğinde okul bünyesinde bulunan etkinlik alanlarını ve sınıfları gezerek bilgiler aldı.

Güzel ve keyifli geçen sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Vali YAVUZ, burada okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim faaliyetlerine ilişkin hususların görüşüldüğü kısa bir toplantı gerçekleştirdi.