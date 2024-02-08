VALİ SEDDAR YAVUZ’DAN OKUL ZİYARETİ

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ın eşlik ettiği Vali Seddar Yavuz, Okul Müdürü rehberliğinde okul bünyesinde bulunan etkinlik alanlarını ve sınıfları gezerek bilgiler aldı.
Güzel ve keyifli geçen sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Vali YAVUZ, burada okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim faaliyetlerine ilişkin hususların görüşüldüğü kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.