08 Şub 2024 - 12:34- Gündem G:

İzmit Belediyesine ait 12 adet daire satılacak

İzmit Belediyesine ait 12 adet daire satılacak mask

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

 

SIRA NOTAPU MAHALLEİDARİ MAHALLEADA/
PARSEL		CİNSİBLOKKATB.B.NONİTELİĞİARSA PAYINET ALAN (M2)MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİŞARTNAME BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAATİİHALE USULÜ
1
 		KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA1ZEMİN+BODRUM1DUBLEKS MESKEN1/36133.005,400,000.00 TL162,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202411.30AÇIK TEKLİF USULÜ
2
 		KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA1ZEMİN+BODRUM4DUBLEKS MESKEN1/36133.005,500,000.00 TL165,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202411.35AÇIK TEKLİF USULÜ
3KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA1310MESKEN1/36141.006,300,000.00 TL189,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202411.40AÇIK TEKLİF USULÜ
4KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA1412MESKEN1/36141.006,500,000.00 TL195,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202411.45AÇIK TEKLİF USULÜ
5KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA16.KAT+ÇATI PİYESİ16ÇATI PİYESLİ MESKEN1/36131.006,000,000.00 TL180,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202411.50AÇIK TEKLİF USULÜ
6KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA2
 		ZEMİN+BODRUM2DUBLEKS MESKEN1/36133.005,400,000.00 TL162,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202411.55AÇIK TEKLİF USULÜ
7KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA2ZEMİN+BODRUM3DUBLEKS MESKEN1/36133.005,500,000.00 TL165,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202412.00AÇIK TEKLİF USULÜ
8KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA215MESKEN1/36141.005,800,000.00 TL174,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202412.05AÇIK TEKLİF USULÜ
9KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA239MESKEN1/36141.006,300,000.00 TL189,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202412.10AÇIK TEKLİF USULÜ
10KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA2513MESKEN1/36141.006,700,000.00 TL201,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202412.15AÇIK TEKLİF USULÜ
11KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA26.KAT+ÇATI PİYESİ15ÇATI PİYESLİ MESKEN1/36131.006,000,000.00 TL180,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202412.20AÇIK TEKLİF USULÜ
12KADIKÖYERENLER5156/2ARSAA26.KAT+ÇATI PİYESİ17ÇATI PİYESLİ MESKEN1/36133.006,100,000.00 TL183,000.00 TL1,500.00 TL22.02.202412.25AÇIK TEKLİF USULÜ


1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 12 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 21.02.2024 Çarşamba günü saat : 16.00' a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN ;
  1. Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  2. Şartname bedeli makbuzu
  3. İkametgah belgesi
  4. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
  5. Noter tasdikli imza beyannamesi.
  6. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERİN ;

  1. Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
  3. Vergi kimlik numarası
  4. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
  5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)
  6. Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  7. Şartname bedeli makbuzu
  8. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  9. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

08 Şub 2024 - 12:34 - Gündem

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