AŞK OLSUN SANA KOCAELİ’NİN GERÇEK ÇOCUĞU
Bodrum Gökdeniz ile kaybetmiyor, ama Kocaeli kendi çocuğuyla kaybediyor. Ligde 6 defa fileleri sarsan Gökdeniz'in oynadığı maçlarda attığı goller ve asistleriyle maksimum 18 puanın 16'sı haneye yazıldı. İsmet Taşdemir de yıldız oyuncudan maksimum faydalanmayı planlıyor. Kocaelispor karşısında tutuk oynadığı için eleştirilen ve Sakaryalıların suçlayıp hakaret ettiği Gökdeniz’e, kent sahip çıktı. Gökdeniz, Kocaelispor’a karşı 4-1’lik plaka golünü atmak için çırpınan Sakarya’nın muhteşemi Süleyman, topla beraber kendisi de direkten dönmüş ve tarihe kara leke olarak girmekten kurtulmuştu. Ekmek yiyip ünlü olduğu Kocaelispor’a karşı 4-1’lik maçta 4’ncü golü atma ‘Şerefine’ nail olamayan Süleyman, unutuldu ama Kandıralı Gökdeniz ise hep baş tacı olarak biliniyor, Süper Lig’de herkes onu 41 numarayla ve kaptanlık pazıbandıyla yeniden kadromuzda görmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.