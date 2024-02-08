BELALIMIZ KENNY BİZİ UÇURUR!

Daha önce de yazdığımız takımın en golcü ismi Douglas Tanque’nin Japonya’ya transferi gündeme bomba gibi düşmüştü. Yönetim acil golcü arayışına girdi. Bugün 2. transfer döneminin son gününde ne yapılacağı merak konusu oldu. Şu an için gelen bir oyuncu yok. Son dakikalarda bazı gelişmeler olabilir. Bize rakip olup hep zarar veren Kenny yakın gibi duruyor.

GÜNDEMDE BAZI İSİMLER VAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor’da, geçtiğimiz gün flaş bir ayrılık yaşandı. Takımın en golcü ismi Douglas Tanque, Japon ekibi Shimizu S Pulse’ye transfer oldu. Japon ekibi, Tanque’nin 750 bin Euro serbest kalma ücretini ödeyerek renklerine bağladı. Şimdi Tanque’den boşalan golcü pozisyonunu kiminle dolduracağımız merak konusu oldu. Gündemde bazı isimler dönmeye başladı. Bu isimlerin başında Frantzdy Pierrot var. İsrail Ligi’nde oynayan golcü oyuncu ile temaslar ileri düzeye taşındı. Oyuncunun da Kocaelispor’a sıcak baktığı öğrenildi. Maccabi Haifa takımında forma giyen golcü oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta 10 gol 1 asist kaydetti. Ayrıca Haitili golcü, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 1 asist yapmayı da başardı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro. Kocaelispor’dan istenen ücret ise 1.6 Milyon…

PHİLİPPE KENY, MİKAEL İSHAK

Kocaelispor, Douglas Tanque’den boşalan golcü pozisyonu için girişimlerine devam ediyor. Temsilcimizde, Frantzdy Pierrot dışında Philippe Keny ve Mikael İshak da gündemde. Kent şu an Başakşehir forması giyiyor. Badırmaspor forması giyerken yıldızı parlayan oyuncu, bu sezon Başakşehir forması ile 22 resmi maça çıktı ve 3 gol attı. Keny genç yaşı ile de dikkat çekiyor. Gelecek vaadeden bir oyuncu. Öte yandan diğer aday ise 30 yaşındaki İsveçli oyuncu Mikael İshak. İshak şu anda Lech Poznan’da forma giyiyor. Golcü oyuncu bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol 3 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon ise kariyerinin zirvesini görmüş ve 20 gol 8 asist ile sezonu tamamlamıştı.