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İzmit Belediyeli pehlivanlar yine gururumuz oldu

Kentimizin gururu İzmit Belediyespor Güreş Takımı, U20 Türkiye Güreş Şampiyonası’ndan da başarı ile dönmeyi bildi

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İzmit Belediyeli pehlivanlar yine gururumuz oldu
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KOMŞU’YU FETHETTİLER: HELAL OLSUN SİZE !..

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen U20 Türkiye Güreş Şampiyonasında kentimizi temsil etti. 87 kiloda grekoromen kategorisinde yarışan Özgür Güreşen ve Erman Altıntaş güçlü rakipleri arasından son 16 turuna kalma başarısı gösterdi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Ağa ise turnuvayı yerinde izleyip sporculara desteğini gösterdi. Sporcular kendilerine gösterdikleri destekten dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
# türkiye, İzmit belediyesi, Spor

08 Şub 2024 - 13:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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