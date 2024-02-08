İzmit Belediyeli pehlivanlar yine gururumuz oldu

KOMŞU’YU FETHETTİLER: HELAL OLSUN SİZE !..

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen U20 Türkiye Güreş Şampiyonasında kentimizi temsil etti. 87 kiloda grekoromen kategorisinde yarışan Özgür Güreşen ve Erman Altıntaş güçlü rakipleri arasından son 16 turuna kalma başarısı gösterdi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Ağa ise turnuvayı yerinde izleyip sporculara desteğini gösterdi. Sporcular kendilerine gösterdikleri destekten dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.