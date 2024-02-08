Bitcoin’in Yarılanması, Fiyatını Ve Piyasa Değerini Nasıl Etkiler?

Bitcoin yarılanması, kripto varlığının fiyat değerini koruması için blok zinciri içinde bulunan bir koddur. Bitcoin yarılanması, “Bitcoin Halving” olarak tanımlanır ve 2008 yılında Bitcoin ilk piyasaya çıktığından bu yana ortalama dört yılda bir gerçekleşir. Bitcoin halving yani yarılanması işlemini doğru anlamak için, ilk olarak bu para madenciliği konusunda da bilgi sahibi olmanız gerekir. Çoğu yatırımcı için, “Bitcoin yarılanması, fiyatını ve piyasa değerini nasıl etkiler?” sorusu, özellikle Bitcoin yatırımcılarının en çok sordukları sorulardan birisi olmayı sürdürmektedir.

Bitcoin yarılanması konusunda sizlere detaylı bilgi vermeden önce, içeriğimizdeki bilgilerin birer yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmekte fayda var. Bitcoin halving, özellikle Bitcoin madenciliği yapanları ilgilendiren bir konu olmakla birlikte, bu kritik olay gerçekleşitiğinde çoğunlukla Bitcoin fiyatı ciddi oranda artar. Bu yüzden yatırım yapmak isteyenler, tavsiyelerimize kulak verebilirler.

Bitcoin Madenciliği Nedir?

Bitcoin, blok zinciri teknolojisinin ilk kez kullanıldığı kripto varlıklardan birisi oluşu ile dikkat çeker. Bildiğiniz gibi blok zinciri, alım – satım işlemleri ile ilgili detayları içeren bir dijital bilgi bloğudur. Depolama, ciddi bir sorun olabilir. Neyse ki, Bitcoin bunun icabına 2008 Yılında baktı, peki nasıl?

Bitcoin madenciliği, blok zincirlerini depolamak için yüksek işlem gücüne sahip işlemcilerin kullanıldığı bir kazıma – depolama işlemidir. Çoğunlukla yüksek işlem kapasitesine sahip grafik işlemciler (GPU) ile yapılan bu işlem karşılığında, işlem yükünü hafiflettik leri için madencilere belli oranda “hediye Bitcoin” verilir. Ancak hediye miktarı ciddi oranda artarsa, Bitcoin’in değeri düşebilir.

Bitcoin Yarılanması Tarihleri

İşte bu yüzden dört yılda bir “yarılanma” işlemi gerçekleşir ve 2008 Yılında başlayan hediye Bitcoin miktarı her dört yılda bir 25 Bitcoin'den %50 oranında azalarak devam eder. Aşağıda, Bitcoin Yarılanması tarihleri ve hediye Bitcoin değerleri verilmiştir.

2008 Yılı: Madencilere 50 BTC Madencilik İçin Hediye Olarak Veriliyor.

2012 Yılı: Madencilere verilen BTC Sayısı 25 BTC

2016 Yılı: 12,5 BTC Madencilere Hediye Olarak Veriliyor

2020 Yılı: 6,25 BTC Madencilere Hediye Olarak Veriliyor.

2024 Yılı: Nisan 2024 Yılında Bitcoin Yarılanmasının Gerçekleşmesi Bekleniyor: 3,125 BTC

Bu uygulama, her yıl BTC canlı değerleri üzerinde çeşitli etkilere neden olur. Tahmin edebileceğiniz üzere çoğu zaman her dört yılın sonuna doğru BTC endeks grafiği düşerken, yarılanma sonrasındaki üç – dört aylık süreçte Bitcoin canlı grafikleri yükselme eğilimi gösterir.

Yarılanma, Bitcoin Fiyat ve Piyasasını Nasıl Etkiler?

Bitcoin grafik dolar ve benzeri grafiklerin yükselmesi genellikle yarılanma işleminden sonraki 3 veya 4 aylık süreçte gerçekleşir. Bunu WhiteBIT ve diğer bazı platformlarda rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.

Bitcoin grafik dolar verileri ve yarılanma ile ilgili olarak ilk dikkat etmeniz gereken şeylerin başında, grafiklerin yükselmesinin sadece Bitcoin madencilerini ilgilendirmemesidir. BTC canlı grafik değerleri yarılanmadan sonra yükselme eğilimini tetikleyeceği için, aynı zamanda yatırımcılar da bu dalgalanmadan faydalanabilirler.

BTC anlık değerinin artması ise boşuna değil; kripto marketinin temel prensipleri gereği azalan bir ürünün fiyatı artar. Bitcoin için de bu aynı.

2024 Bitcoin Halving Ne Zaman Gerçekleşecek?

Uzmanlar ve otoriteler, 2024 Yılının Nisan Ayında Bitcoin yarılanmasının gerçekleşeceği yönünde. Bu veriye dayanarak, Nisan 2024 sonrasındaki 3 – 4 ay için, bu kripto varlığın değerleneceğini söylemek mümkün. Elbette bu bir domino etkisi yaratarak diğer kripto varlıkların (Etherium veya XRP gibi altcoinlerin) da değerlenmesini sağlayabilir. Elbette tüm bunlar bir yatırım tavsiyesi değil; madencilik yapanlar ellerindeki Bitcoin’leri satmak isterlerse tersi bir durum da gerçekleşebilir.

Sonuç

Bitcoin yarılanması, Bitcoin fiyatları üzerinde son derece etkili önemli bir olaydır ve Bitcoin anlık fiyat dalgalanmalarında önemli bir yer taşır. Bununla birlikte Bitcoin ile ilgili regülasyon, düzenleme ve kısıtlamaların da negatif yönde bir dalgalanma yaratabileceğini de unutmamanız gerekiyor.