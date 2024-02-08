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1 ay önce evlendiği eşini katletti

Fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından çalıştığı hastenede tabanca ile vurularak öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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1 ay önce evlendiği eşini katletti mask

Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, sabah saatlerinde 1 ay önce evlendiği uzman çavuş O.D. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı.

Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi. 
# Kadın, özel

08 Şub 2024 - 13:27 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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