Taksiye kurşun geçirmez cam talebi

Taksici Oğuz Erge'nin soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförleri, araçlara kurşun geçirmez kabin zorunluluğu getirilmesini istiyor.

Kabin üreticisi Ahmet Arslanoğlu "Son zamanlarda yaşanan gasplar nedeniyle çok talep alıyoruz" dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt da "Kurşun geçirmez kabinler konusunda yetkililerle görüşmelerimiz başladı" açıklaması yaptı.

Bazı taksi şoförleri taksilerine kabin yaptırmaya başlarken, taksici Gülden Bilge "Şu anda mevcut olan kabinlerin daha sağlam, sağlıklı, güvenli olmasını tercih ederim" diye konuştu.

"KURŞUN GEÇİRMEZ KABİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

İşletme sahibi Ahmet Arslanoğlu son dönemde kabinli taksilerde son dönemde talep artışı olduğunu söyledi. Arslanoğlu "İlk önce koronavirüsü önlemek için yaptık. Daha sonra malzemeyi daha da güçlendirdik. Şu anda gasp olayları, yaralanma olayları hatta öldürme olayları ön plana çıktığı için bunlar talep haline geldi. Şu anda yaklaşık 30-40 araç için şehir dışından sipariş alıyoruz" dedi.

Talep üzerine kurşun geçirmez kabin üretimi için de çalıştıklarını belirten Arslanoğlu, "Gasplarla ilgili insanlar canının güvenliği için ürünün de darbeye dayanıklı olduğunu bildikleri için kullanan insanlar geri dönüş yapıyor. Kullanan insanlar çıkarttıkları ürünü geri taktırıyorlar. Yeri geliyor yeni yaptırıyorlar. Şu anda yine ihtiyaç sahipleri aramaya başladılar. Darbelere karşı dayanıklı, çekiç veya ağır bir materyale, bıçağa dayanıklılığı var. Yalnız kurşungeçirmez özelliği yok onun üzerinde de çalışıyoruz" diye konuştu.

KABİNLİ ARAÇ MECBURİYETİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt ise "Bu durumların önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımız tarafından belki bir genelgeyle kabinli araç mecburiyeti getirilirse çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği olmuş olur. Zaten zor bir meslek icra ediyor İstanbul'da esnafımız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin alacağı kararlar da etkili olacaktır" dedi.

KAPI KİLİTLEME RIZA İLE OLMALI

Yolcu güvenliği ile ilgili de konuşan Avukat Çimen de "Güvenlik amaçlı gerçekleştirilen kapıların kilitlenmesi sürecinde, bu tabii ki arka taraftaki yolcunun veya ön taraftaki yolcunun eğer ki dışarı çıkmasını engelleyecek bir biçimde gerçekleşiyorsa, bunun onun rızası dahilinde gerçekleşmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Burada temel amaç kişinin güvenliği" diye konuştu.