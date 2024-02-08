Google tarafından o özellik kaldırıldı!

Artık bir web sayfasının en son dizine eklendiği andaki görüntüsüne ulaşılmayacak.

Google’ın arama sorumlusu tarafından, bir X paylaşımında, Google aramanın en eski ve en iyi bilinen özelliklerinden biri olan önbellek bağlantılarının Google kullanıcılarının ekranından kaldırdığını söyledi. Sıklıkla “Önbelleğe Alınmış” adıyla bilinen bu özellik, bir internet sayfasının Google tarafından en son dizine eklendiği andaki anlık görüntüsünü içeriyordu. Ancak Google’a göre artık dizine eklendiği anlık ekranının görünmesine gerek kalmadı.

Arama motoru devi Danny Sullivan paylaştı

Arama motoru devinden Danny Sullivan, X’ deki paylaşımında “İnsanların en son girdiği sayfalara ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyorduk, fakat genellikle sayfa yüklemeye güvenilmiyordu” diye belirtti. “Son zamanlarda işler büyük ölçüde iyileşmek üzere. Bu sebeple kullanıcıların ekranından kaldırılmasına karar verildi”. Diye söyledi.

“Önbelleğe alınmış” adıyla bilinen özellik artık kullanılmayacak

Kullanıcıların ekranından kaldırılan “önbelleğe alınmış” adıyla bilinen bu özellik günümüzde sadece bir web sayfası yedeklemesinden daha fazla şeyler için kullanılıyor. Çoğu internet kullanıcısı bir web sitesinin geçerliliğini ve güvenirliğini kontrol etmek amacıyla bu özelliğe çok güveniyor.

SEO yöneticileri tarafından, sayfalarını hatalara ve siber saldırılara karşı kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak adına bu özelliği kullanılabilir. Çok fazla web kullanıcısı ve özellikle de haber profesyonelleri tarafından, açılan bir web sitesinin yakın zamanda güncellenip güncellenmediğini, yeni bilgilerin ve yazıların eklenip kaldırılmadığını öğrenebilmek için önbelleğe alınmış özelliğinin kullanıyor.

Bazı zamanlarda bir önbellek, bulunduğunuz bölgede coğrafi olarak engellenen ve açılmaması gereken bir siteyi kontrol ederek bakmanıza izin verebilir. Önceki zamanlarda, bir web sonucunun yanındaki üç noktalı menüye tıklandığında, sağ altta Önbelleğe Alınmış düğmesinin bulunduğu “bu sonuç hakkında” iletişim kutusunu açıyordu. Artık önbelleğe alınmış düğme hiçbir yerde görülmeyecek.