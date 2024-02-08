Türkiye, AKP iktidarında YOLSUZLUKTA tavan yaptı!

“AKP 3Y İLE GELDİ…”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2020 yılında Bursa’da yaptığı konuşmada iktidarı 3Y üzerinden eleştirmişti. “AKP 3Y ile geldi, 3Y'nin sahibi oldu” diyen Akşener, AKP iktidarını eleştirerek, "Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksullukla mücadele diyerek gelmişlerdi, ama şu anda bu 3Y’nin sahibi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarıdır” ifadeleri kullanmıştı. İddialı bir söylem…

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Yeniçağ gazetesinde önceki gün “İktidar Türkiye yüzyılı diye övünürken yolsuzlukta Afrika ligine düştük” başlıklı bir haber vardı. Dikkat çekici bir yazıydı. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum;

ŞEFFAFLIK ÖRGÜTÜ RAPORU

“AKP’nin 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğu Türkiye’de yolsuzluk tavan yaptı. Şeffaflık Örgütü’nün raporuna göre, Türkiye, yolsuzlukta Afrika ligine düştü. AKP’nin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında “Türkiye Yüzyılı” ifadesiyle övündüğü politikaları ülkeyi çıkılması zor bir girdaba sürükledi. Şeffaflık Örgütü’nün yayınladığı 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre Türkiye, 2023 yılında 14 sıra geriledi ve 34 puanda kaldı.

TÜRKİYE 115’İNCİ SIRADA

Söz konusu endekste, Türkiye 180 ülke içinde 115. sırada bulunurken; Cibuti, Nijer, Kenya, Malavi ve Angola gibi Afrika ülkeleriyle aynı sıralarda yer aldı. Türkiye’nin puanı 2022 yılında 36 olarak açıklanmıştı.

YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ

Raporda, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı gerilemenin dikkat çekici olduğunun altı çizildi. Türkiye’nin 2018 yılından itibaren Yolsuzluk Algı Endeksi’nde puanları önemli oranda düşüş gösteren 12 ülke arasında bulunduğu iletildi.

Yolsuzluk algısı kötüleşen ülkeler arasında hem düşük ve orta hem de yüksek gelir grubundan ülkeler yer aldı. Bu ülkeler; El Salvador (31), Honduras (23), Liberya (25), Myanmar (20), Nşiaragua (17), Sri Lanka (34), Venezuela (13), Arjantin (37), Avusturya (71), Polonya (54), Türkiye (34) ve Birleşik Krallık (71) oldu.

Sıralamada yer alan 180 ülkenin üçte ikisinden fazlası 100 üzerinden 50 puanın altında kaldı. Bu durum, ülkelerde yolsuzluk sorunları olduğunu gösterdi.

9 ÜLKENİN ALGISI YÜKSELDİ

9 ülke, 2018 yılından beri Yolsuzluk Algı Endeksi puanlarını belirgin ölçüde yükseltmeyi başardı. Bu ülkeler; Angola (33), Ermenistan (47), Dominik Cumhuriyeti (35), Kuveyt (46), Maldivler (39), Moldovya (42), Nepal (35), Özbekistan (33) ve Vietnam (41) oldu.

DANİMARKA VE FİNLANDİYA

Yayınlanan rapora göre, dünyada en az yolsuzluğa bulaşmış ülkenin Danimarka olduğu belirtiliyor. Danimarka’yı ise Finlandiya ve Yeni Zelanda’nın takip ettiği iletiliyor.”

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Şeffaflık Örgütü’nün raporunu yukarıda okudunuz. Rapora göre, Türkiye, yolsuzlukta Afrika ligine düştü. AKP, iktidarı 3Y; Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksullukla mücadele edeceğiz deyip, halktan oy istedi. Buna inanan halk da Kasım 2002’de AKP’yi tek başına iktidara taşıdı. AKP, Kasım 2002’den bu yana Türkiye’yi kesintisiz olarak yönetiyor…

GELİNEN NOKTADA;

Yolsuzlukta 180 ülkeden 115.’inci sıradayız…

Yasaklar azalacağına, daha artmış durumda…

Yoksul sayısında sürekli bir artış var…

Görünen şu ki; AKP halkı hayal kırıklığına uğrattı, uğratmaya da devam ediyor.