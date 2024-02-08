08 Şub 2024 - 14:10- Siyaset G:

DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, insana yatırım yapacak

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan, DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Ali Keleşoğlu ve yönetim kurulu önceki gün gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, insana yatırım yapacak mask
DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, insana yatırım yapacak
DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, insana yatırım yapacak
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DEVA Partisi olarak kendi logolarıyla seçimi girdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan, “DEVA Partisi olarak 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde iddialıyız. İzmit’in sorunlarını biliyorum, çözüm yollarıyla ilgili projeler ürettik. İzmit için yapılacak çok iş var, biz İzmit’in kaderini değiştirmeye talibiz” dedi.

Başkan adayı Aktan, “ İzmit Belediyesi şu kadar araç aldık, bu kadar çöp arabası aldık diye övünüyor. Bu belediyenin asli görevidir. Bununla övünmek doğru değil. Halka dokunan hizmetler yapılmalı. Çöp toplamak, yolları yapmak zaten belediyenin görevidir. Önemli olan da insana yapılan yatırımdır. Biz göreve geldiğimizde insan odaklı, sosyal belediyeciliği güçlü bir belediye olacağız” dedi.

DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, insana yatırım yapacak

DEVA Partisi  İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan
DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, insana yatırım yapacak

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan ve beraberindeki heyet gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal ve yazı işleri müdürümüz Mesut Akbulut’u ziyaret etti.

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08 Şub 2024 - 14:10 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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