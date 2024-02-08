ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL KOCAELİ OKULLARI ERKEN KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Çağdaş, sorgulayan, üreten, özgüvenli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ve 25 yıldır eğitim sektöründe öncü olan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları ailesinin bir parçası olmak için birinci erken kayıt dönemi fırsatlarımızdan yararlanın. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerimizde 1.erken kayıt dönemimiz 08.02. 2024-04.03.2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Detaylı bilgiye erişmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya 0262 226 10 42 ve 0537 640 00 46 numaralı telefon numaralarımızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.