Kocaeli’deki okul kantin fiyatları cep yakıyor!

Asgari ücrete gelen zamlar, artan maliyetler ve birçok kaleme gelen peşi sıra zamların ardından Kocaeli’de bulunan okul kantinlerindeki fiyatlarda merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Bakkallar Odası Başkan Vekili ve Kantinlerden sorumlu Başkan İrfan Şahin konuşmasında şunları söyledi,

YÜKSEK MAALİYETLER ÖĞRENCİYE YANSIYOR

“Bütün okullar kantinlere okulu çevirecek mantığıyla bakmazsak bu konu çözüme kavuşabilir. Örneğin ben 20 bin TL kira veriyorum diyelim kiranın yüzde 80'i okula yüzde 10’nu ile yüzde 10'u ilçeye gidiyor. Paranın yüzde 80 okulda dönüyor. Okullarda devlet destekli temizlikçi olmadığından dolayı okulda diyor ki bu okulun temizlenmesi lazım. Bu sebepten dolayı kantinlerden aldığı kirayla okullarda temizlikçi çalıştırıyor. Okullar bu yüzden kiranın fazla olmasını istiyor. Kira yüksek olduğu için fiyatlar öğrenciye yansıyor. Kantinci öğrenciye hizmet etmek için var. Kantinci devletten bir nevi yük alıyor. Özel okullarda bu sistem tamamen farklı oluyor.

BİZ ÜRETİCİ DEĞİLİZ

Ben kantinleri pandemiden önce pandemiden sonra pandemi zamanı diye üçe ayırıyorum. Sezon başında yaptığımız bir listeyi sezon ortasında değiştirmek zorunda kalıyoruz. Neden diye soracak olursak? Sezon başında aldığımız bir döneri 130 liradan alırken sezon ortasında 210 lira oluyor. Aradaki farkı yansıtmama ihtimalimiz yok. Biz üretici değiliz ki. Biz ürünü tüketiciye yansıtan son noktayız.

HAVUZ SİSTEMİ OLUŞTURULSA YÜK HAFİFLER

Okullarda kira fiyatları da değişim gösteriyor. Devlet paranın yüzde 80'ini Okul Aile Birliği'nden çevirmese de ilde veya ilçede komisyon birim oluştursa bütün paranın hepsi o havuz da toplansa o havuzdan bütün okullara hizmeti sağlasa öğrenci üzerindeki bütün yükte hafiflemiş olacak. Okulun temizliği için tamamen kantine yük biniyor. Okulların başka geliri yok. En büyük sıkıntımız işçi oluyor bir tane elemanın maliyeti 25 bin lira az bir miktar değil”

İŞTE FİYATLAR

Yarım Ekmek Tavuk Döner: 50 TL

Yarım Ekmek Et Döner: 80 TL

Et Hamburger: 50 TL

Tavuk Hamburger: 40 TL

100 gram Pirinç Pilavı: 40 TL

Tabildot (3 çeşit): 100 TL

Meyve Suyu: 35 TL

Tost: 35 TL