"8 aydır geri dönüş olmadı"

"8 AYDIR İADE ETMEDİLER"
İzmit'te bulunan ayakkabı mağazasında yaşadıkları durumu anlatan vatandaş, "Geçen sene 19 Haziran 2023 tarihinde ayakkabı aldık. Olmadı iade ettik. Sonra tekrar aldık. Hesaba 1 hafta 10 gün sonra iade edilecek dediler. 1 ay geçti eşim yürüyüş yolunda bulunan ayakkabı mağazasına tekrar gitti. Ama ayakkabı mağazası kapatıldı dediler. Bizde diğer mağazasına gittik. Ancak bu seferde bahaneler uydurup bizi başka mağazalarına yönlendirip durdular. 8 ay geçti üzerinden ama hala iade işlemini gerçekleştirmediler. Fişi var atmadık. Düşünün o zaman aldığımız ayakkabı fiyatının şu andaki fiyatı katlandı da katlandı. Hala uğraşıyoruz. Fakat bir geri dönüş olmadı."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.