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"8 aydır geri dönüş olmadı"

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan vatandaşımız, İzmit yürüyüş yolunda bulunan ayakkabı mağazasında iade ettikleri ürünün parasını 8 aydır beklediklerini ancak hala bir geri dönüşün olmadığını söyledi.

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"8 aydır geri dönüş olmadı"
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"8 AYDIR İADE ETMEDİLER"

İzmit'te bulunan ayakkabı mağazasında yaşadıkları durumu anlatan vatandaş, "Geçen sene 19 Haziran 2023 tarihinde ayakkabı aldık. Olmadı iade ettik. Sonra tekrar aldık. Hesaba 1 hafta 10 gün sonra iade edilecek dediler. 1 ay geçti eşim yürüyüş yolunda bulunan ayakkabı mağazasına tekrar gitti. Ama ayakkabı mağazası kapatıldı dediler. Bizde diğer mağazasına gittik. Ancak bu seferde bahaneler uydurup bizi başka mağazalarına yönlendirip durdular. 8 ay geçti üzerinden ama hala iade işlemini gerçekleştirmediler. Fişi var atmadık. Düşünün o zaman aldığımız ayakkabı fiyatının şu andaki fiyatı katlandı da katlandı. Hala uğraşıyoruz. Fakat bir geri dönüş olmadı."
# var

08 Şub 2024 - 14:41 - Gündem

Mahreç  İrem Güler

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