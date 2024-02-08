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Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneği tarafından Değirmendere Kültür Merkezi'nde yaklaşık bin kişinin katılımıyla sıra gecesi düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi mask
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
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Dernek Başkanı Yasin Aslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen gecenin amacının, ailelerle birlikte keyifli bir akşam geçirmek ve Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak olduğu belirtildi.
Yöresel halk oyunları gösterileri, Türkmen ve Yörük türkülerinin seslendirilmesi, şiir, yöresel yemeklerin ikramı yer aldı. Geceye, siyasiler, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.
Dernek Başkanı Yasin Aslan, "Bu geceyi ailelerimizle birlikte güzel bir akşam geçirmek için organize ettik. Amacımız, Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kadar yoğun bir katılımla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi
Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

08 Şub 2024 - 15:10 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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