Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

Dernek Başkanı Yasin Aslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen gecenin amacının, ailelerle birlikte keyifli bir akşam geçirmek ve Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak olduğu belirtildi.

Yöresel halk oyunları gösterileri, Türkmen ve Yörük türkülerinin seslendirilmesi, şiir, yöresel yemeklerin ikramı yer aldı. Geceye, siyasiler, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Yasin Aslan, "Bu geceyi ailelerimizle birlikte güzel bir akşam geçirmek için organize ettik. Amacımız, Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kadar yoğun bir katılımla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.