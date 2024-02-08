Kocaeli Kütahyalılar Yörük ve Türkmen Derneğinden sıra gecesi

Dernek Başkanı Yasin Aslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen gecenin amacının, ailelerle birlikte keyifli bir akşam geçirmek ve Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak olduğu belirtildi.
Yöresel halk oyunları gösterileri, Türkmen ve Yörük türkülerinin seslendirilmesi, şiir, yöresel yemeklerin ikramı yer aldı. Geceye, siyasiler, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.
Dernek Başkanı Yasin Aslan, "Bu geceyi ailelerimizle birlikte güzel bir akşam geçirmek için organize ettik. Amacımız, Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kadar yoğun bir katılımla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Dernek Başkanı Yasin Aslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen gecenin amacının, ailelerle birlikte keyifli bir akşam geçirmek ve Kütahya'nın geleneksel kültürünü yaşatmak olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.