Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda her hafta Perşembe günleri kurulan Pazar, bu hafta da yoğun ilgiyle karşılandı. Fiyatların cep yakıcı boyutlara ulaştığı Perşembe Pazarı'nda, birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık gibi ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları şaşkına çevirdi. Pazarda domatesin kilosu 35 liradan, salatalığın kilosu ise 50 liradan satışa sunuluyor. Her hafta taze ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar, bu hafta aldıkları ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle endişe duyduklarını ifade ettiler.

İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR

Nar: 30 TL

Patlıcan: 40 TL

Domates: 25-35 TL

Salatalık: 50 TL

Patates: 17-20 TL

Soğan: 10- 15 TL

Brokoli: 30 TL

Karnıbahar: 50 TL

Mandalina: 30 TL

Portakal: 25 Tl

Çilek: 100 TL

Elma: 15-25 TL

Havuç: 20-25 TL

Muz: 30-35 TL