- Ekonomi

Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda her hafta kurulan Perşembe Pazarı’nda sebze fiyatları cep yakmaya devam ediyor.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor mask
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
+11
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda her hafta Perşembe günleri kurulan Pazar, bu hafta da yoğun ilgiyle karşılandı. Fiyatların cep yakıcı boyutlara ulaştığı Perşembe Pazarı'nda, birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık gibi ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları şaşkına çevirdi. Pazarda domatesin kilosu 35 liradan, salatalığın kilosu ise 50 liradan satışa sunuluyor. Her hafta taze ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar, bu hafta aldıkları ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle endişe duyduklarını ifade ettiler.

İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR

Nar: 30 TL
Patlıcan: 40 TL
Domates: 25-35 TL
Salatalık: 50 TL
Patates: 17-20 TL
Soğan: 10- 15 TL 
Brokoli: 30 TL
Karnıbahar: 50 TL
Mandalina: 30 TL
Portakal: 25 Tl
Çilek: 100 TL
Elma: 15-25 TL
Havuç: 20-25 TL
Muz: 30-35 TL

Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor
Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor

# artış, ifade

08 Şub 2024 - 15:12 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.131.254 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL