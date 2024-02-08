Perşembe Pazarı'ndaki sebze fiyatları cep yakıyor

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda her hafta Perşembe günleri kurulan Pazar, bu hafta da yoğun ilgiyle karşılandı. Fiyatların cep yakıcı boyutlara ulaştığı Perşembe Pazarı'nda, birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Özellikle sofraların vazgeçilmezi olan domates ve salatalık gibi ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları şaşkına çevirdi. Pazarda domatesin kilosu 35 liradan, salatalığın kilosu ise 50 liradan satışa sunuluyor. Her hafta taze ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar, bu hafta aldıkları ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle endişe duyduklarını ifade ettiler.
İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR
Nar: 30 TL
Patlıcan: 40 TL
Domates: 25-35 TL
Salatalık: 50 TL
Patates: 17-20 TL
Soğan: 10- 15 TL
Brokoli: 30 TL
Karnıbahar: 50 TL
Mandalina: 30 TL
Portakal: 25 Tl
Çilek: 100 TL
Elma: 15-25 TL
Havuç: 20-25 TL
Muz: 30-35 TL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.