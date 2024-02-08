İzmit Belediyesi SMA’lı çocuklara destek oldu

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Exitcom Recycling ile birlikte anlamlı bir kampanyaya imza attı. ‘Atığını getir SMA’lı çocuklara destek ol’ sloganıyla bir kampanya başlatan İzmit Belediyesi, toplanan elektronik atıkların gelirini iki SMA’lı çocuğun tedavisi için Valilik izni ile başlatılan kampanyaya aktardı.
10 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI
İzmit Belediyesi kampanya kapsamında ilgili tarihler arasında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM’lerden, iş yerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarında topladığı elektronik atıkları diğer atıklardan ayrı olarak değerlendirdi. Kampanya süresince toplamda 10 ton elektonik atık toplandı. Toplanan atık karşılığında elde edilen gelir iki SMA hastası çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.