Elektrik ve doğal gaza zam kapıda!

Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, geçen hafta göreve atanması sonrasında ilk kez kamuoyunun karşısına geçerek gazetelerin sorularını yanıtladı.

Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklamasından sonra enflasyonla birlikte olası zamlar da gündeme geldi.

Karahan'a "Sunumunuzda ocak ayına özellikle dikkat çektiniz enflasyondaki artışla ilgili ama önümüzde bir yerel seçim var. Uzun süredir enerji fiyatlarında artış yapılmıyor. Bu artışların seçim sonrasına ertelendiğine vurgu yapılıyor. Seçim sonrasında özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında bir artışın enflasyona etkisi nasıl olacaktır? Siz mayıstan sonra bir düşüş bekliyorsunuz ama seçim sonrasına ertelenen zamların etkisi nasıl olacak?" sorusu yöneltildi.

Karahan ise şöyle cevap verdi:

“Biz enflasyon tahminlerimiz yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada öne çıkan faktör enerji olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede OVP’yi (orta vadeli program) kullandık. OVP oldukça bağlayıcı bir program. Orada yapılan belli varsayımların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını tahminlerimize yansıttık.”

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME MESAJI

Kredi kartı harcamalarına yönelik soruya da yanıt veren Karahan, şunları kaydetti:

"Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."

Kaynak: CUMHURİYET