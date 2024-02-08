Tarihçi yazarımız Yavuz Ulugün ile Kocaeli sporundan damlalar

Yavuz ağabey, önceki akşam Wellborn Otelinde 24. Kitabının tanıtımı için bir lansman düzenledi. Rotary Kulübü’nün destek verdiği kitabıyla, Kocaelispor tarihi içinde en önemli bilgilere sahip olduğunu belgeleriyle gösterdi...

Avni Öztüre’nin İzmit tarihi kitabında okuduğum ‘Nicomedia’ (Çukurbağ) Gymnasium tesislerini hatırladım. Dünyanın ilk sporcu kampı (gladyatör) Çukurbağ’dır. İsmi üzerinde tam bir kültür ortamı. Dev bağlarıyla dünyaca ünlü. Bunun çini Atina’da arenaya çıkacak gladyatörler burada yetiştirilirmiş.

Bu hatıralarla Yavuz Ulugün’ün karşısına dikilince ayağa kalktı ve selamladı bizi. Oooo Hakan, ben ne yaptım biliyor musun, senin Kocaelispor özetini aldım kitaba, sana sormadan. Bir de en önemli hatayı yaptım: Rahmetli Baban Çukurbağlı İsmail Yağcıoğlu’nu eklemeyi unuttum” dedi. Gururum okşandı böyle bir babanın evladı olarak. Yavuz ağabeyin hassasiyeti beni mahcup etti. Genel müdürümüz Erkan Ünal ile birlikte stanttan kitabımızı imzalattık ve kokteyle geçtik. Üniversiteden hocalarımız, spor insanlarımız, Mustafa Çulcu, Turgay Enç gibi Türk hakemliğinde zirve yapmış Kocaelililer olarak sohbet ettik. İzmit beyefendisi kaliteli adam Hakan Aksoy ve öğretim üyemiz Zeki Kutlu da bizlere katıldı. Numan Gülşah ağabeyimin masasındaki tarihi anılardan, sporcuların nostaljik anılarına geçtim. Ustam Metin karan ağabeyim de masada yer alınca, değmeyin keyfime. Ortaya güzel bir fotoğraf çıktı. Yusuf Erenkaya da masada yerimizi alınca, onun makinesiyle bir fotoğraf da çektirdik. Wellborn Oteli’nin sahibi, sporcu dostu Haluk Ulusoy da bir an olsun Yavuz ağabeyin yanından ayrılmadı. Rotaryciler zaten hep destekçi oluyor.

Spor kültürünün olmadığı bu kentte, böyle kültürel bir spor ortamı yaratmak, sizleri mutlu etti. Spor Kültürü’nün dünyadaki ilk merkezi olan Çukurbağ’da, 2 bin sene sonra kültürel sportif çalışmaların hiç olmaması yüreğimi yakıyordu. Böylece sayılar artmalı. Spor Bilimleri Fakültesi’nin olaya el atması ehven-i şer oldu. Kitabı okuduktan sonra da yorumlarımı yazmak üzere yavuz ağabeyden iznimi de aldım. Güzel bir akşam yaşadık. Bir konuşma da bekledik Yavuz ağabeyden ama, o bunu pek istemedi.

Bu bir örnek olsun. Sportif kültür etkinlikleri panellerle, seminerlerle artarak devam etsin.

Kürşad Sertbaş ve Levent Atalı hocaların neden orada olmadığını çok merak ettim…

Neyse bu başka bir yazı konusu…

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