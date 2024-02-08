Bu deprem tam bir felaket, ama Gölcük depreminin şiddeti daha da büyük oldu

Tek tek görüştüğüm stant görevlileri ve kulüp yöneticileriyle bilgi arış verişinde bulunurken, uzmanlar Kahramanmaraş depreminin daha büyük olduğunu, Gölcük depreminin şiddetinin, beklenen oranın 100 katına çıktığını söylediler. Çünkü 17 Ağustos 1999’dakifilakette insanlar günlerde beton altında ölümü beklediler. Cep telefonu yoktu. Navigasyon yoktu. Bilgisayar bile çok az yerde bulunabiliyordu. İşte o yıl, Sivil Savunma ekibi olarak görev alan devlet kurumumuzun yerini AFAD aldı. Kurtarma ekipleri, şimdi vazgeçilmez kurum haline geldi. Özel şirketlerin sivil savunma örgütleri de arama kurtarma timi olarak ön plana çıktı.

ANDA’DA KARAMÜRSEL KIZI

Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösteren ANDA ekibi bunlardan biriydi. Basın tanıtım sorumlusu ise Karamürselli kızımız İletişim Fakültesi Mezunu, Şevval Börek’ti. Tanıştım, sohbet ettik, ona akıllar verdim birazcım. Ukalalığımı da ekleyerek tabii ki. Hanım kızım bunları rahatlıkla empoze etti ve sonra da deneyimlerini aktardı. Kocaeli’nin çocuklarının böyle girişken olması, beni heyecanlandırıyor. Gelecek adına da onlara sahip çıkıyorum. Kentin yarınını sağlam ellere teslim etmek istiyorum. Akıllı adamın bittabi. Kentin geleceği demek benim çocuklarımın torunlarımın geleceği demek. Gölcük depremini unutmamak, Kahramanmaraş depremlerini unutmamak için, arama kurtarma ekiplerinin sayısı binleri bulmalı. Onlar bizim en büyük güvencemiz.

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