Oğuz Ceylan: “13 final maçımız kaldı”

“GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRACAĞIZ”

Ceylan şu şekilde konuştu: “13 final maçımız kaldı. Bunları tek tek geçerek gemiyi en iyi şekilde limana yanaştıracağımıza inanıyorum. Devre arası kampında sakatlandım. 1 aya yakın oldu. Çok şükür takımla birlikte çalışıyorum. Eksiklerim var tabii ki ancak forma şansını yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü telafisi olmayan haftalara girdik. Bu saatten sonra oynayan ya da oynamayan ayrımı yapmadan kimsenin kaprise girmesine gerek yok. Kim en iyi mücadeleyi veriyorsa formayı o kişi alır. Şampiyonluk yolunda saha içi ya da dışı, herkesin destek olması gerekiyor.”