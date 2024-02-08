Oğuz Ceylan: “13 final maçımız kaldı”

“GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRACAĞIZ”
Ceylan şu şekilde konuştu: “13 final maçımız kaldı. Bunları tek tek geçerek gemiyi en iyi şekilde limana yanaştıracağımıza inanıyorum. Devre arası kampında sakatlandım. 1 aya yakın oldu. Çok şükür takımla birlikte çalışıyorum. Eksiklerim var tabii ki ancak forma şansını yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü telafisi olmayan haftalara girdik. Bu saatten sonra oynayan ya da oynamayan ayrımı yapmadan kimsenin kaprise girmesine gerek yok. Kim en iyi mücadeleyi veriyorsa formayı o kişi alır. Şampiyonluk yolunda saha içi ya da dışı, herkesin destek olması gerekiyor.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.