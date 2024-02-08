Kocaeligücü gücüne güç katıyor

BAŞKAN YILMAZ TİTİZLİKLE KONUK ETTİ
Kulüp Başkanı Hamdi Yılmaz, teknik kadro olarak Kürşat Yağcı ve Arda Yılmaz’ın gözetiminde Kocaeligücü Spor Kulübü turnuvaya katılırken, başkan Yılmaz “ Her zaman başarıyı hedefleyen kulübümüz, sporcularına da bunu aşılamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda çocuklarımız eğlenmenin ve beraber zaman geçirmenin yanı sıra, bolca maç oynamış, oyun sistemi olarak çokça övgü almış ve önümüzdeki maçlarda zaferlere ulaşabilmek adına çok büyük tecrübe kazanmıştır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.