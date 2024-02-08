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Kocaeligücü gücüne güç katıyor

Antalya Hane Family Otel’de 19 Ocak 22 Ocak arası 11.si düzenlenen İnternational Junior Cup turnuvasına kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Kocaeli’ni temsilen Kocaeligücüspor da katıldı

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Kocaeligücü gücüne güç katıyor
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BAŞKAN YILMAZ TİTİZLİKLE KONUK ETTİ

Kulüp Başkanı Hamdi Yılmaz, teknik kadro olarak Kürşat Yağcı ve Arda Yılmaz’ın gözetiminde Kocaeligücü Spor Kulübü turnuvaya katılırken, başkan Yılmaz “ Her zaman başarıyı hedefleyen kulübümüz, sporcularına da bunu aşılamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda çocuklarımız eğlenmenin ve beraber zaman geçirmenin yanı sıra, bolca maç oynamış, oyun sistemi olarak çokça övgü almış ve önümüzdeki maçlarda zaferlere ulaşabilmek adına çok büyük tecrübe kazanmıştır” dedi.

Kocaeligücü gücüne güç katıyor
# büyük, Spor, Maç

08 Şub 2024 - 15:51 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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