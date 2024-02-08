Saray'dan AYM Başkanı Arslan'ın açıklamalarına jet yanıt

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende AYM kararlarına uyulmasının zorunluluk olduğunu söyledi. Arslan'ın açıklamalarına Saray'dan jet yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Anayasa m. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda “yeniden yargılama” bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir.

Kaynak: CUMHURİYET