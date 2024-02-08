Tarçınlı Türk kahvesinin vücudunuza 10 faydası...

Dünya çapında üne sahip olan Türk kahvesinin tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi ve ikramıyla kendine özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Kırk yıl hatırı olan Türk kahvesinin yağ yakımında da büyük etkisi vardır. Bunun yanı sıra kahvenin yağ yakıcı özelliğini artırmak için tarçından da faydalanabilirsiniz. Tarçınlı Türk kahvesi, sadece lezzetiyle değil, içerdiği tarçın ve kahve birleşimiyle birçok sağlık faydası sunabilir. Peki tarçınlı Türk kahvesinin faydaları nelerdir? İşte cevabı...

TARÇINLI TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Metabolizmayı hızlandırır

Araştırmalar Türk kahvesinin kan dolaşımını hızlandırdığını, kalbin ritim hızını artırarak vücuda daha fazla hareket kazandırdığını gösteriyor. Ayrıca Türk kahvesi metabolizmanın yüzde 2 ile yüzde 12 oranında hızlanmasını sağlayıp vücudun yağ yakmasına katkıda bulunuyor.

2. Kan şekerini düzenler

Tarçın, kan şekerini düzenleme konusunda olumlu etkilere sahip olabilir. Bu özellik, tip 2 diyabet riskini azaltabilir ve insülin duyarlılığını artırabilir.

3. Karbonhidratların sindirimini yavaşlatır

Tarçın, özellikle yemek sonrası kan şekerini dengeleme konusunda etkili olabilir. Bu, ani şeker dalgalanmalarını önleyebilir ve enerji seviyelerini stabilize edebilir.

4. Tokluk hissi sağlar

Tük kahvesi, açlık ve tatlı krizlerinizde midenizle aranızda yaşanacak çatışmalarda sizin tarafınızda olur, sizi açlık duygusundan uzaklaştırıp tokluk duygusuna yakınlaştırır ve fazla kalorilerden korur. Bu etkilerini görebilmeniz için kahvenizi şekersiz tüketmelisiniz.

5. Yağ hücrelerini yakar

Kahve içeriğindeki kafein sayesinde yağ yakımını sağlar. Kafein, güçlü bir uyarıcı olup sinir sistemini uyarır. Uyarılan sinir sistemi “catecholamine” adlı madde salgılanmasını sağlar, bu sayede vücuttaki yağ hücreleri yakılır.

6. Sindirim sistemini destekler

Tarçınlı Türk kahvesi sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. Kabızlık, şişkinlik gbi bağırsak sorunlarında etkili olabilir.

7. İyi hissetmenizi sağlar

Kahvenin sağlığa diğer bir faydası ise beyindeki dopamin hormonunu harekete geçirip kişiye mutluluk sağlamasıdır. Dopamin hormonu, psikolojik olarak da güçlü hissetmenizi sağlar. Sizi daha mutlu ederek depresyonu önler. Kahve tüketimi gün içerisinde enerjik olmanızı sağlamasıyla birlikte solunum yolunu ve kan dolaşımını da oldukça hızlandırır.

8. Antioksidanları etkiler

Hem kahve hem de tarçın antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

9. Açlık hissini kontrol altında tutar

Aç olduğunuz için yemek masasına oturduğunuzda haddinden fazla yemek istemiyorsanız hemen kendinize bir Türk kahvesi yapın. Bu hem açlık hissinizi bastırır hem de sizi aşırı yemek ataklarından koruyarak kilonuzu kontrol altında tutmanızı sağlar.

10. Enerjinizi yerine getirir

Kahve içmek, daha enerjik olmanızı, fiziksel performansınızın artmasını sağlar; tip 2 diyabet, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilir. Enerjinizin yerine gelmesini sağlayan kahve vücudunuza uyanıklık ve zindelik kazandırır.

TARÇINLI TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı toz tarçın

1 fincan su

Yapılışı:

Cezvenizi ocağa alıp içine 1 fincan su ekleyin. Üzerine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçını ilave edip karıştırın. Ardından kahvenizi yavaş yavaş pimeye bırakın. Kahvenin üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla fincanınıza alın. Daha sonrasında pişen kahvenizi de fincanınıza ekleyip servis edin. Afiyet olsun !

Kaynak: CUMHURİYET