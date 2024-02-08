Türkler de tehdit altında... Alman partiden 'yabancıları hapsetme ve vurma' planı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yeni göçmen karşıtı planı gündem oldu.

Ülkede hızla yükselen AfD'nin "vatandaş olmayanların Almanya'dan kitlesel olarak sınır dışı edilmesi" planının konuşulduğu gizli bir toplantı geçen ay basına yansımış ve büyük tartışma yaratmıştı. Hitler Almanyası'nı hatırlatan plana ve aşırı sağa karşı ülkenin dört bir yanında yüz binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlenmişti.

Alman RTL televizyonundan kılık değiştren muhabirler, AfD ve gençlik kolu Genç Alternatif'in (JA) "2. Dünya Savaşı kahramanlarının" anıldığı toplantısına sızarak aşırı sağcıların Türkleri de tehdit eden yeni planlarını ifşa etti. Alman basınında gündem olan habere göre AfD, toplantıda "Yahudilerin ve diğer göçmenlerin gettolara hapsedilmesini, buna uymayan kadın ve çocukların vurulmasını" öngören bir planı tartıştı.

'ÜLKELERİNE DÖNENE DEK AZ YEMEK VERELİM'

Saksonya'da düzenlenen toplantıda "Yahudileri bir alana kapatma ve dışarı çıkmalarına izin vermeme" önerisinin uzun uzun tartışıldığı kaydedildi. Ayrıca tüm göçmenlerin hapsedilmesi ve ülkelerine dönmeye ikna olana dek az yiyecekle beslenmesi de gündeme geldi.

Bir kişi, bu uygulamaya itirazlar karşısında şiddete başvurmaya hazır olunması gerektiğini savunarak "Ben devlet olsam kadın ve çocukları bile vuracak gönüllüleri işe alırdım" dedi.

Birçok katılımcının da Hitler'in Kavgam kitabının okullarda zorunlu hale getirilmesini ve Almanların en az 4 çocuk sahibi olmasını istediği ortaya çıktı.

AfD, toplantıyla ilgili açıklamasında örgütlerinde anayasaya aykırı görüşlerin savunulmasına karşı olduğunu bildirdi.

Kaynak: SÖZCÜ