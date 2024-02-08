Çalık: "Biz çalışanların  ekmeğini büyüteceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, Karamürsel Belediyesi personellerinin herhangi bir kişisel sebepten dolayı kesinlikle işten çıkarılmayacağını dile getirdi. Kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını, aksine çalışan personele hak ettiği değeri vereceklerini dile getiren Çalık, kendisine birçok çalışanın işten atılacağı yönünde bilgiler geldiğini ve bunun doğru olmadığını dile getirdi.

“MİLLETİMİZLE EL ELE VERECEĞİZ”

Çalık konu hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Nefret dilini kendimizden uzak tutacağız. Sevgi ekip, sevgi biçeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm Karamürselli vatandaşlarımızla el ele verip birlikte ilçemizi kibir ve gururdan uzak bir anlayışla yöneteceğiz. Karamürsel’i daha ileriye taşıyarak her yaşta insan için yaşanır bir kent yaratacağız.

“EN BÜYÜK KRİTERİMİZ EHLİYET VE LİYAKAT”

Seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış saymayacağız. Bu bir savaş değil. Biz bu seçimi Karamürsel halkının bize sadece beş yıl için verdiği hizmet etme yetkisi olarak göreceğiz.Oy veren ve vermeyen bütün Karamürsellilere adil ve eşit hizmet vermeyi, izzet, şeref ve kul hakkının gereği sayacağız. Göreve başladığımız andan itibaren Karamürsel Belediyesinde liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz.

“KİMSE İŞİNDEN OLMAYACAK”

Partizanlık, akrabalık veya başka aidiyetlere asla prim vermeyeceğiz. Belediyemizin çalışanlarını mesai arkadaşımız olarak kabul edeceğiz. Alnının teriyle üreten, emek veren belediye personelini, herhangi bir kişisel nedenden dolayı işten çıkarmayacağız. Hiç kimsenin bizden çekinmesine, endişe etmesini gerektirecek bir düşüncemiz ve niyetimiz yok.

“BİZ EKMEĞİ BÜYÜTMEYE GELİYORUZ”

Seçim kazanmak uğruna belediye personelini işlerinden olacakları yalanı ile ürkütmeye çalışıyorlar. Ekmeğinin peşinde olan, mesai arkadaşlığı yapacağımız belediye personelimiz rahat olsun. Biz çalışanın ekmeği ile oynamaya değil, ekmeği büyütmeye geliyoruz.Bunun yanında sosyal yardımlara adalet kavramı içinde devam edeceğiz.

“BİLİM, ORTAK AKIL VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK”

Karamürsel’de ilçe yönetenler, bölgenin idaresini sağlarken betonlaşma uğruna insan gerçeğini hep ihmal ettiler. Karamürsellilere yok saydılar. Belediyecilikte kesin bir şekilde bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bilimle, ortak akılla ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talibiz.”