K2 VİTAMİNİNİN YAŞAMA 3 ÖNEMLİ KATKISI

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

Bu yazıya geçmeden önce bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Biz önce beslenmemizi düzelttik. Ardından mikro besin eksiklerimizi tamamladık. Beslenmeyi düzeltmeden alınan takviyeler hiçbir işe yaramıyor önce beslenmenin düzeltilmesi gerekiyor.

Biz 10,5 yıl önce K2 vitaminiyle tanıştık ve doktorumuzun önerisiyle düzenli kullanıyoruz. Bu hikayeyi @a.okancaglar hesabını takip edenler ayrıntılarıyla okumuşlardır. Biz Neden mi K2 Vitamini kullanıyoruz? İşte bu yazı çok güzel anlatıyor.

“1943 yılında bulana nobel ödülü getiren K vitamini pıhtılaşma vitamini (koagülasyon) olarak biliniyor. O günden bu yana K vitamini ailesinden 5 bileşik belirlendi ve bunların içinde en ilginci ise K2 vitamini. K2 vitamininin işlevi kalsiyum depolanmasının düzenlenmesidir. K2, kalsiyumun, damarlar, böbrekler, kaslar gibi kalsiyum birikmesinden zarar görecek dokular yerine bulunması gereken yerlerde depolanmasını sağlıyor.

K2 vitamininin (menakinon) birçok alt çeşidi var, en önemlileri:

▪️ Mk-4 Hayvansal gıdalarda bulunur. (Dana eti, kaz, süt ürünleri, karaciğer gibi sakatat)

▪️ Mk-7 Bazı fermente bitkisel gıdalarda bulunur. (Fermente soya ürünü olan natto, Almanların fermente lahanası Sauerkraut)

Daha fazla K2 almanın bir diğer yolu da daha fazla K vitamini içeren yiyecekler yemektir çünkü düşük oranda da olsa insan vücududa bazı hayvanlarda olduğu gibi K vitaminini K2’ye dönüştürür. Bol K vitamini içeren yeşil yapraklı sebzeler başka mikro besinler açısından da zengindir.”

K2 vitamininin sağlığımıza 3 açıdan büyük katkısı var, işte onlarla ilgili yazı:

K2 vitamini, kalsiyum depolanmasını düzenler!

K2 vitamini kalsiyumun damarlar, böbrekler, kaslarda birikmesini önleyerek bu dokuların zarar görmesini engeller. Kalsiyumun bulunması gereken, kemikler ve dişlerde depolanmasını sağlar.

K2 vitamini özellikle

Damarlar, 2- Kemikler ve 3- Dişler açısından önemlidir.

Araştırmalara göre 20'li yaşlarımızdan itibaren damarlarımızda katman katman plaklar oluşmaya başlıyor. Plaklar yalnızca kolesterolden oluşmuyor, içindeki çeşitli maddelerden biri de kalsiyum. Potansiyel kalp hastalığı riski açısından önemli olan kalsiyumdur.

11 bin kişinin 10 yıla yakın takip altına alındığı Rotterdam çalışmasına göre en fazla K2 alanların aort damarlarında en az kalsiyum bulunuyor.

Yüksek K2 alımı kalp krizinden ölümde % 57 daha düşük risk, damarlarda da % 52 daha az kireçlenme demek.

Menopoz sonrası kadınlar için en büyük risk osteoporozdur. Bu nedenle kemik kırılmaları, özellikle kalça kırığı pek çok kadının kabusu olmaktadır.

Yayımlanmış bir çalışmaya göre 65-69 yaş arası kalçası kırılanların bir yıl içinde ölüm riskleri 5 kat artmaktadır. Erkeklerde de osteoporoz görülmektedir ancak kadınlara göre daha ileri yaşlarda. Ortalama yaşam süresi uzadığından kemiklerin korunması hem kadınlar hem erkekler için gereklidir.

Osteoporoz Dergisinde yayımlanan çift kör bir çalışma için kadınlar iki gruba ayrılmışlar. Bir gruba K2 vitamini diğerine plasebo verilmiş. Üç yılın sonunda yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerinde K2 alan grubun çok daha iyi durumda olduğu görülmüş.

K2 vitamini kalsiyumu kemiklere yönlendirirken dişlere de yönlendirmektedir.

Diş sağlığı açısından önemli proteinlerden biri, osteokalsin K2 vitaminince aktive edilmektedir. Osteokalsin diş minesinin altındaki doku olan yeni dentin dokusu yapımını tetiklemektedir.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://easyhealthoptions.com/3-reasons-vitamin-k2-helps-you-live-your-best-life/