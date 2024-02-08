Kocaeli'de 2 lise öğrencisi kayıp!

Derince ilçesine bağlı Mersincik semtinde yaşayan 13 yaşındaki Yaren Başaran ve 14 yaşındaki arkadaşı Kumsal Ekimci’den, Salı günü saat 16.50'den itibaren haber alınamıyor. Kumsal Ekimci'yle birlikte evlerinden çıkan ve üzerinde siyah kot pantolon, sırtında pembe sırt çantası, kapşonlu bir üst giyim ile içinde Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi okul forması bulunan Yaren Başaran'ın ve Kumsal Ekimci'den haber alınamaması ailelerini büyük bir endişeye soktu. Kumsal Ekimci'nin üzerinde gri eşofman takımı ve bej renkli mont bulunuyor. İki genç kızın kayboluşu, mahalle sakinleri arasında da derin bir endişe ve hareketlilik yarattı. Kayıp durumunu çözmek için aileler, yakınlar ve yetkililer yoğun bir arama çalışması başlattılar. Ancak şu ana kadar ne Yaren Başaran ne de Kumsal Ekimci'den bir haber alınamadı.

GÖRENLER İLETİŞİME GEÇSİN!

Kaybolan gençlerin yakınlarını ve yetkilileri bilgilendirmek için ulaşılabilecek numaralar ise 0543 378 4883 ve 0505 571 72 12 olarak verildi. Herhangi bir ipucuna ulaşan ya da gençleri görenlerin derhal bu numaralardan yetkililere ulaşmaları bekleniyor.