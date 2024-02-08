Körfez’de ibadethanelerin eksiklikleri gideriliyor

Körfez Belediyesi tarafından ibadethanelere yönelik tadilat ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler; boya, badana, tadilat, bakım onarım, çevre düzenlemesi, sundurma gibi birçok alan da hizmet veriyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 5 noktada daha çalışmalarını bitirdi.
Hereke Kışladüzü Merkez Cami ve Kirazlıyalı Ayvacıkdere Cami’de dekoratif musallalı sundurma, Sultan Selim Mahallesi Hz. Ali Cami’de yağmur oluğu, sundurma ve mebran yapımı, Yeniyalı Mahallesi Yeniyalı Cami’de sundurma ve oluk tamiratı ve son olarak da Esentepe Mahallesi Tekkeliler Cami’de oluk ve mebran yapımının tamamlandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.