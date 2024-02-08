08 Şub 2024 - 18:51- Spor G:

Kocaelispor'a sürpriz golcü!

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor'a sürpriz golcü! mask

Kocaelispor'da Tanque'nin takımdan ayrılması sonucu golcü oyuncu transferine gözler çevrildi. Bunun üzerine Kocaelispor'un Portekizli futbolcusu Candeias'ın Kocaelispor'a önerdiği yakın arkadaşının kısa süre içinde kim olduğu açıklanması bekleniyor. 
# Kocaelispor

08 Şub 2024 - 18:51 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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