Kocaelispor'a sürpriz golcü!

Kocaelispor'da Tanque'nin takımdan ayrılması sonucu golcü oyuncu transferine gözler çevrildi. Bunun üzerine Kocaelispor'un Portekizli futbolcusu Candeias'ın Kocaelispor'a önerdiği yakın arkadaşının kısa süre içinde kim olduğu açıklanması bekleniyor.