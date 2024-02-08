YRP'nin İstanbul için adaylık teklif ettiği AKP'li isim belli oldu

Odatv’nin haberine göre, Külünk bu teklifi “Adaylık düşünmediğini” belirterek nazikçe reddetti.

İddialara ilişkin Odatv’ye konuşan Metin Külünk, “Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nazik İBB adaylık teklifine karşılık kendilerine teşekkür ederek, yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik” dedi.

Metin Külünk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık.

Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik.

Aday adaylık kararımızda Türkiye'nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik.

Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir.

Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik

Türkiye'yi içine çekmeye çalışan karadeliğin farkında olarak, seçim sürecini takip edeceğim ve Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal barışı adalet üzere inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz”