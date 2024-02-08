- Ekonomi

Yunan adalarına seferler başlıyor!

Kapıda vize uygulamasıyla birlikte Yunan adalarına yönelik olarak İDO seferlerini açıkladı. 6 Nisan 2024 tarihinde seferlerin başlaması bekleniyor.

Yunan adalarına seferler başlıyor! mask

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilecek olan kapıda vize uygulaması öncesinde İDO sefer düzenlemelerini gerçekleştirdi. İDO yaptığı açıklamada, Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos adasına 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Seferihisar-Samos arası aynı gün dönüş yapılması durumunda 35  euro, farklı gün ödnüş yapılması halinde 49 euro bilet ücreti alınacak.

Kuşadası-Samos arasında ise aynı gün dönüş yapılırsa 41 euro, farklı günde dönüş yapılırsa 52 euro ücret alınacak.

SADECE YOLCU BULUNACAK

Samos adasına yapılacak seferlerde araçlı sefer gerçekleştirilmeyecek. Sadece yaya yolcularla sefer yapılacak.

SEFER GÜNLERİ DE DÜZENLENDİ

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş, akşam dönüş olarak haftada 3 gün olacak. Ağustos'ta ise her gün sefer yapılacak. Kuşadası-Samos seferleri de sabah gidiş, akşam dönüş olacak ve 15 Haziran'a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran'dan sonra her gün sefer düzenlenecek.

Kaynak: VATAN

# türkiye, 2024, euro

08 Şub 2024 - 20:16 - Ekonomi

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