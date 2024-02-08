Emekli kök maaş tablosu belli oldu!

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükselirken, Haziran-Temmuz dönemi için en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanacak. Ocak ayı emekliye ek zam farkı hesaplara yattı. Şubat ayında emekli maaşları zamlı olarak doğrudan ödenecek. Kim ne kadar alacak? İşte yeni kök maaş tablosu dahil hesaba yatacak tutarlar...

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM FARKI HESAPLARA YATTI

Sabah'ın haberine göre; TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken, kanun gereği bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 15'lik toplu sözleşme nedeniyle yüzde 49,25'lik bir zam aldı. Öte yandan asgari ücret yüzde 49,11'lik artışla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile işçiler ve memur emeklileri arasında yüzde 11-12'lik bir zam farkı oluştu. Hükümet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma yaptı ve aradaki zam farkı giderildi. Tüm emeklilerin maaş zammı yüzde 49,25'e eşitlendi.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57 + 11,68

Memur emeklisi zammı: Yüzde 49,25

Asgari ücret zammı: Yüzde 49,11

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kanun teklifi Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 37,57'lik zamma göre ödendi. Ek zam düzenlemeleri ile oluşan maaş farkları ayrıca ödendi.

SSK emekli maaşı ek zam farkı 6 Şubat Salı günü,

Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı 7 Şubat Çarşamba günü bugün ödendi.

YÜZDE 11,68'LİK EK ZAM İLE KÖK MAAŞ TABLOSU DEĞİŞTİ

Emekli maaşları hesaplanırken kök maaş hesabı yapılıyor. Önce kök maaşa belirlenen zam oranı uygulanıyor. Ardından yaklaşık yüzde 4'lik ilave bir ödeme daha yapılıyor. Eğer bu rakam en düşük emekli maaşından az kalırsa Hazine desteği ile bu maaş 10 bin liraya tamamlanıyor.

Yüzde 11,68'lik refah payı ile SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseldi.

Emekliler maaş farklarını da hesaplarında gördü. Artık doğrudan Şubat ayında ek zam dahil net maaşlarını hesaplarında görecekler.

TABLO 1: ŞUBAT AYI YENİ EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU

TABLO 2: ŞUBAT AYI YENİ EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU

NOT: Tablolarla emeklinin hesaba yatacak tutarları Şubat ayından itibaren yatacak tutarı ifade ediyor. Ocak ayı maaş farkları 6-7 Şubat tarihlerinde yatacak.

ŞUBAT AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı SGK tarafından yatırılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE YENİDEN ARTACAK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.