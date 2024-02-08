101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatılmış, Kocaeli ile birlikte 4 ilde baskın düzenlenmişti. Yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.