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101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama

Kocaeli ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama mask
101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama
101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma başlatılmış, Kocaeli ile birlikte 4 ilde baskın düzenlenmişti. Yapılan baskında toplam 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama
101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama
101 bin 562 litrelik kaçak akaryakıtla ilgili 3 tutuklama
# tespit

08 Şub 2024 - 20:24 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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