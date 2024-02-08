Kocaelispor yeni golcüsünü buldu

ARSENAL ALTYAPISINDAN ÇIKMA, YILLARCA PREMİER LİG’DE OYNADI
Geçtiğimiz günlerde Tanque’nin Japonya’ya transfer olmasının ardından, temsilcimiz Kocaelispor golcü arayışına girmişti. Devre arası transfer süresinin bitmesine saatler kala yeni golcü bulundu ve imza aşamasına getirildi. Bu golcü bir zamanlar Trabzonspor’da da forma giymiş olan Kongolu Benik Afobe… Afobe Arsenal altyapısından çıkma. Yıllarca Premier Lig’de forma giymiş bir oyuncu. Stoke City, Bolton, Wolverhampton, Millwall, Bristol City, Bournemouth gibi takımlarda forma giydi. Afobe, Premier Lig’de çıktığı 60 maçta 10 gol 3 asist kaydetti. Championships’te ise 217 maçta 57 gol atıp 16 asist yaptı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikler’nde, Al Dharfa FC’de forma giyen golcü oyuncu, Kocaelispor ile yüzde 99 oranında anlaştı. Oyuncunun resmi olarak duyurulması an meselesi…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.