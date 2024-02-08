Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

A Millî Takımımızın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.

54 ülkenin katıldığı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrıldı. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alındı.

2024/25 UEFA Uluslar Ligi grupları netleşti:

A LİGİ GRUP 1

Hırvatistan

Portekiz

Polonya

İskoçya

A LİGİ GRUP 2

İtalya

Belçika

Fransa

İsrail

A LİGİ GRUP 3

Hollanda

Macaristan

Almanya

Bosna Hersek

A LİGİ GRUP 4

İspanya

Danimarka

İsviçre

Sırbistan

B LİGİ GRUP 1

Çekya

Ukrayna

Arnavutluk

Gürcistan

B LİGİ GRUP 2

İngiltere

Finlandiya

İrlanda Cumhuriyeti

Yunanistan

B LİGİ GRUP 3

Avusturya

Norveç

Slovenya

Kazakistan

B LİGİ GRUP 4

Galler

İzlanda

Karadağ

TÜRKİYE

C LİGİ GRUP 1

İsveç

Azerbaycan

Slovakya

Estonya

C LİGİ GRUP 2

Romanya

Kosova

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Litvanya/Cebelitarık

C LİGİ GRUP 3

Lüksemburg

Bulgaristan

Kuzey İrlanda

Belarus

C LİGİ GRUP 4

Ermenistan

Faroe Adaları

Kuzey Makedonya

Letonya

D LİGİ GRUP 1

Litvanya/Cebelitarık

San Marino

Lihtenştayn

D LİGİ GRUP 2

Moldova

Malta

Andorra

Not: Litvanya ile Cebelitarık arasında mart ayında oynanacak play-out karşılaşmalarının ardından, rakibine üstüne gelen takım C Ligi'nde mücadele edecektir.