Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

A Millî Takımımızın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Millî Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil etti.
54 ülkenin katıldığı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrıldı. Gruplar oluşturulurken 2022/23 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alındı.
2024/25 UEFA Uluslar Ligi grupları netleşti:
A LİGİ GRUP 1
Hırvatistan
Portekiz
Polonya
İskoçya
A LİGİ GRUP 2
İtalya
Belçika
Fransa
İsrail
A LİGİ GRUP 3
Hollanda
Macaristan
Almanya
Bosna Hersek
A LİGİ GRUP 4
İspanya
Danimarka
İsviçre
Sırbistan
B LİGİ GRUP 1
Çekya
Ukrayna
Arnavutluk
Gürcistan
B LİGİ GRUP 2
İngiltere
Finlandiya
İrlanda Cumhuriyeti
Yunanistan
B LİGİ GRUP 3
Avusturya
Norveç
Slovenya
Kazakistan
B LİGİ GRUP 4
Galler
İzlanda
Karadağ
TÜRKİYE
C LİGİ GRUP 1
İsveç
Azerbaycan
Slovakya
Estonya
C LİGİ GRUP 2
Romanya
Kosova
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Litvanya/Cebelitarık
C LİGİ GRUP 3
Lüksemburg
Bulgaristan
Kuzey İrlanda
Belarus
C LİGİ GRUP 4
Ermenistan
Faroe Adaları
Kuzey Makedonya
Letonya
D LİGİ GRUP 1
Litvanya/Cebelitarık
San Marino
Lihtenştayn
D LİGİ GRUP 2
Moldova
Malta
Andorra
Not: Litvanya ile Cebelitarık arasında mart ayında oynanacak play-out karşılaşmalarının ardından, rakibine üstüne gelen takım C Ligi'nde mücadele edecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.