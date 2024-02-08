Kocaeli'de 264 adet sikke ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde dün Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde bir araçta durduruldu. Araçta yapılan aramada 264 sikke ve yüzük ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli üzerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 TL, 10 bin 120 euro, 450 frank ele geçirildi. Aramada bulunan para ve ürünlere el koyulurken gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# euro
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.