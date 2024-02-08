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Kocaeli'de 264 adet sikke ele geçirildi

Kocaeli'de bir araçta ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 264 sikke, yüzük, 11 bin 615 TL, 10 bin 120 euro, 450 frank ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de 264 adet sikke ele geçirildi mask

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde dün Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde bir araçta durduruldu. Araçta yapılan aramada 264 sikke ve yüzük ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli üzerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 TL, 10 bin 120 euro, 450 frank ele geçirildi. Aramada bulunan para ve ürünlere el koyulurken gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# euro

08 Şub 2024 - 21:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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