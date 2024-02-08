Hava taşımacılığında yeni dönem

Havayolu şirketi Finnair, yolcuları uçaklarına binmeden önce tartacağını duyurdu.

Havayolu sözcüsü Kaisa Tikkanen yaptığı açıklamada, "Ölçümler bu hafta Pazartesi günü Helsinki Havalimanı'nda başladı. Şimdiye kadar 500'den fazla gönüllü müşteri tartıya katıldı" dedi.

Havayolu şirketi, yakıt, kayıtlı bagaj ve kargo, uçak içi ikram, su tankları ve tabii ki müşterilerin ağırlığı da dahil olmak üzere bir uçağın toplam ağırlığını hesaplamanın, "yolculukları daha güvenli hale getirmenin bir parçası" olduğunu söyledi.

"Yetkililer, daha büyük ölçekli tartımların bu yılın sonlarına doğru başlayacağını ve başlangıçta gönüllülük esasına dayanacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, tartım yapılırken kişilerin seyahat sınıfı, cinsiyeti ve yaşı da tartıya çıkmadan önce dikkate alınacak."

Finnair'in yer hizmetleri müdürü Satu Munnukka ayrıca, yolcuların ağırlıklarının "sadece tartıyı kullanan kişi tarafından görüleceği" konusunda güvence verdi.

AMAÇ, UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Finnair tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yaptığımız şey, uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan uçak dengesi ve performans hesaplamaları için yolcuların el bagajlarıyla birlikte ortalama ağırlıklarına ilişkin anonim veriler toplamak."

"Her uçağın güvenli bir kalkış sağlamak için belirlenmiş bir maksimum ağırlığı vardır ve bu ağırlık aşılamaz. Uçağın kendi ağırlığı ve yakıt ağırlığının yanı sıra kayıtlı bagaj, kargo, uçak içi ikram, su tankları ve tabii ki müşterilerin ağırlığı, Sivil Havacılık Otoritesi tarafından onaylanan ortalama ağırlıklar kullanılarak hesaplanır..."